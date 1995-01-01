AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

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Dekorasyon uzmanlarını en fazla zorlayan konu geniş alanları farklı yaşam alanları şeklinde bölerken kullanılacak oda bölme perdeleri ve oda ayırıcılarıdır. Dekorasyon rengi ve ahengi ile uyumlu oda bölme paravan alternatifleri ar…
Mutfak; yemek hazırlarken, servis yaparken, misafirleriniz ile kahve keyfi yaparken zaman geçirdiğiniz özel bir alan olduğu için dekorasyonu yapılırken de titiz olmanız gereken bir alandır.
Mutfaklar, dizayn edilirken pek çok farklı şeyin göz önünde bulundurulduğu bir hayli aktif kullanılan ve sosyal yaşam alanlarıdır. Mutfaklarını yenileyen ev sahiplerinin mutfak ünitelerinin model ve tarzından, dolaplarda ve tezgah…