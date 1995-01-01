현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Mimode Mimarlık/Architecture
İç Mimarlar İzmir
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • SAHİLEVLERİ VİLLA Ş.K. , Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Modern Evler
    SAHİLEVLERİ VİLLA Ş.K. , Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Modern Evler
    SAHİLEVLERİ VİLLA Ş.K. , Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Modern Oturma Odası
    +17
    SAHİLEVLERİ VİLLA Ş.K.
    BAYRAKLI AVUKATLIK BÜROSU, Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    BAYRAKLI AVUKATLIK BÜROSU, Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    BAYRAKLI AVUKATLIK BÜROSU, Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    +9
    BAYRAKLI AVUKATLIK BÜROSU
    SAHİLEVLERİ VİLLA T.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Modern Evler
    SAHİLEVLERİ VİLLA T.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Modern Oturma Odası
    SAHİLEVLERİ VİLLA T.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Modern Yemek Odası
    +16
    SAHİLEVLERİ VİLLA T.B.
    ÇEŞME VİLLA H.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
    ÇEŞME VİLLA H.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
    ÇEŞME VİLLA H.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture MutfakMutfak Tezgâhları
    +6
    ÇEŞME VİLLA H.B.
    MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
    MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
    MAVİŞEHİR VİLLA A.B., Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture İç Dekorasyon
    +9
    MAVİŞEHİR VİLLA A.B.
    AYVALIK YAT FABRİKASI , Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    AYVALIK YAT FABRİKASI , Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    AYVALIK YAT FABRİKASI , Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture Ticari alanlar
    +6
    AYVALIK YAT FABRİKASI

    1982 yılında Muzaffer Erpınar tarafından İzmir’de kurulan Mimode  Mimarlık, bünyesinde sigortalı çalışan 80 kişilik mimari-inşaat-mobilya ekibi ile Türkiye’nin çeşitli illerinde konut, eğlence mekanları, restaurant, ofis, mağaza, sosyal mekanlar ve sağlık yapıları gibi alanlarda yenilikçi, fonksiyonel,  estetik mimari ve  içmimari tasarım ve uygulama projelerini yürütmektedir.

    Projelerini mimari, iç mimari, çevre düzenlemesinden oluşan bir bütün olarak görüp, tek bir konsept altında şekillendiren Mimode Mimarlık kullanıcılarının yaşam kalitesini arttıran, onların istek ve ihtiyaçlarına cevap veren mekanlar yaratmayı hedeflemekte ve başarmaktadır. Bu yüzdendir ki, müşterileri ile daima dost kalıp işinin arkasında sonuna kadar durmaktadır.

    Mimode Mimarlık tasarım trendlerini takip ederek ve klasiğin şıklığı ile harmanlayıp yeniden yorumlayarak titiz malzeme, renk, detay seçimi ile tasarımlarını uygulamaktadır.

    Kuruluşundan beri Türkiye genelinde 762 projeye imza atan  Mimode Mimarlık, İzmir Alsancak’ta bulunan ofisinde ve İzmir Çamdibi’nde bulunan mobilya atölyesinde yılların getirdiği deneyimlerin ışığında titizlikle ve tutkuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Hizmetler
    • mimari ve içmimari tasarım ve uygulama
    • dekorasyon
    • konut-otel-mağaza-ofis-restoran-ticari mekan-hastane-kamu binaları-fabrika tasarımı
    • proje uygulama ve danışmanlık
    Hizmet alanları
    Mimari, İçmimari, ve Mobilya
    Adres
    1379 Sokak No:15/6 Alsancak İzmir
    35220 İzmir
    Türkiye
    +90-2324637271 www.mimodemimarlik.com
      Add SEO element