Mimode Mimarlık/Architecture

1982 yılında Muzaffer Erpınar tarafından İzmir’de kurulan Mimode Mimarlık, bünyesinde sigortalı çalışan 80 kişilik mimari-inşaat-mobilya ekibi ile Türkiye’nin çeşitli illerinde konut, eğlence mekanları, restaurant, ofis, mağaza, sosyal mekanlar ve sağlık yapıları gibi alanlarda yenilikçi, fonksiyonel, estetik mimari ve içmimari tasarım ve uygulama projelerini yürütmektedir.

Projelerini mimari, iç mimari, çevre düzenlemesinden oluşan bir bütün olarak görüp, tek bir konsept altında şekillendiren Mimode Mimarlık kullanıcılarının yaşam kalitesini arttıran, onların istek ve ihtiyaçlarına cevap veren mekanlar yaratmayı hedeflemekte ve başarmaktadır. Bu yüzdendir ki, müşterileri ile daima dost kalıp işinin arkasında sonuna kadar durmaktadır.

Mimode Mimarlık tasarım trendlerini takip ederek ve klasiğin şıklığı ile harmanlayıp yeniden yorumlayarak titiz malzeme, renk, detay seçimi ile tasarımlarını uygulamaktadır.

Kuruluşundan beri Türkiye genelinde 762 projeye imza atan Mimode Mimarlık, İzmir Alsancak’ta bulunan ofisinde ve İzmir Çamdibi’nde bulunan mobilya atölyesinde yılların getirdiği deneyimlerin ışığında titizlikle ve tutkuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.