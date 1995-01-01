Masko'da bulunan 4000 m2'lik mağazamızla en trend ve tarz ürünlerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Şirketimiz 1995 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da halen faliyette olan ilk mağazasını açtığı açtığı günden bu yana çizilen hedeflere ulaşmak için ana prensipleri olan kalite, dürüstlük ve memnun müşteri ilkesinden asla taviz vermeden hareket etmektedir.

ATA LTD. ŞTİ. Yönetimi ve çalışanları ile dinamik ve yenilikçi özelliği ile piyasa rekabet şartlarına ayak uydurarak kısa zamanda hedeflenenin üstünde bir noktaya gelmiştir. ATA LTD. ŞTİ Kısa zamanda şube sayısını 8'e çıkararak kararlı büyüme hamlesini sürdürmektedir. Kuruluş tarihinden bu yana temelde dürüstlük ilkesini benimseyerek, dengeli ve sağlık bir biçimde gelişerek, müşterilerimizin gösterdiği yakın ilgi ve itimat sayesinde bugünki onur verici konumuna gelmiştir.