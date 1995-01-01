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ATA HALI
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 18Projeler (18) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • TREND ÜRÜNLER, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Doğal Elyaf Gri
    TREND ÜRÜNLER, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Doğal Elyaf Pembe
    TREND ÜRÜNLER, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Doğal Elyaf Gri
    TREND ÜRÜNLER
    PASPAS, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Pamuklu Rengarenk
    PASPAS, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Pamuklu Rengarenk
    PASPAS, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Pamuklu Rengarenk
    +10
    PASPAS
    KADİFE HALI, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Tekstil Gri
    KADİFE HALI, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Tekstil Gri
    KADİFE HALI, ATA HALI ATA HALI İç Dekorasyon Tekstil Pembe
    +2
    KADİFE HALI
    HASIR, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Doğal Elyaf Rengarenk
    HASIR, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Doğal Elyaf Rengarenk
    HASIR, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Doğal Elyaf Rengarenk
    +3
    HASIR
    Modern Halı, ATA HALI ATA HALI Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Deri Kahverengi
    Modern Halı, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Yün Bej
    Modern Halı, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Yün Gri
    Modern Halı
    Halı, ATA HALI ATA HALI İç Dekorasyon Pamuklu Gri
    Halı, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Pamuklu Rengarenk
    Halı, ATA HALI ATA HALI Ev İçiTekstil Ürünleri Yün Kırmızı
    Halı
    Hepsini göster: 18 proje

    Masko'da bulunan 4000 m2'lik mağazamızla en trend ve tarz ürünlerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

    Şirketimiz 1995 yılında İstanbul  Gaziosmanpaşa'da halen faliyette olan ilk mağazasını açtığı açtığı günden bu yana çizilen hedeflere ulaşmak için ana prensipleri olan kalite,  dürüstlük ve memnun müşteri ilkesinden  asla taviz vermeden hareket etmektedir.

    ATA LTD. ŞTİ. Yönetimi ve çalışanları ile dinamik ve yenilikçi özelliği ile piyasa rekabet şartlarına ayak uydurarak kısa zamanda hedeflenenin üstünde bir noktaya gelmiştir. ATA LTD. ŞTİ Kısa zamanda şube sayısını 8'e çıkararak kararlı büyüme hamlesini sürdürmektedir. Kuruluş tarihinden bu yana temelde dürüstlük ilkesini benimseyerek, dengeli ve sağlık bir biçimde gelişerek, müşterilerimizin gösterdiği yakın ilgi ve itimat sayesinde bugünki onur verici konumuna gelmiştir.

    Hizmetler
    Mobilya Ev Tekstili Aksesuarları
    Hizmet alanları
    • Mobilya Ev Tekstili Aksesuarları – Toptan
    • Perakende ve E-Ticaret
    • İSTANBUL
    Adres
    Ziya Gökalp Mahallesi
    34480 İstanbul
    Türkiye
    +90-5427867416 www.halicim.com

    Değerlendirmeler

    ARZU TOPAL ARZU TOPAL
    İletişim ve ürün kalitesi çok başarılı
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Aralık 2019
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