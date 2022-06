Biz akıllı mobilyaların uluslararası üreticisi Buka Sofa’yız. Eşsiz teknolojimiz sayesinde, akıllıca tasarlanmış mobilyalarımızın döşeme kılıfları da dahil olmak üzere her ayrıntısı çıkarılabilir ve kolaylıkla değiştirilebilir. Kişi odaklı, seçkin tasarım anlayışıyla hareket eden yepyeni bir mobilya anlayışından yola çıkarak; yüzlerce farklı kumaşı, kılıfı, ayak ve kolçak seçeneği ile müşterilerimize kendi koltuğunu yaratma şansını sunuyoruz. Bu özelliğimiz sayesinde müşterilerimizin mobilyalarını ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre tasarlama imkanı veren dinamik bir yapı sunuyoruz.

Kaliteli mobilyalara herkesin ulaşabilmesi gerektiğine inanıyoruz ve mobilyanın anlamını global olarak yeniden tanımlamayı hedefliyoruz. İstanbul’daki tasarım ekibimiz, eşsiz konfor ve dayanıklılık sunan mobilyalar yaratmak için en son teknoloji ve araştırmaları kullanıyor. Özelleştirilebilir akıllı çözümler sunarak, insanların oturma odalarını ve evinin havasını dolayısıyla modunuzu değiştirmek, yaşam alanlarınızı neşe, merak ve renk ile doldurmayı amaçlıyoruz.

We are Buka Sofa, the international manufacturer of smart furniture. Thanks to our unique technology, every detail of our intelligantly –designed furniture, including the upholstery and fit cover, are interchangeable and easily removable. Based on a brand-new furniture approach that focuses on a person-oriented, distinguished design approach; With hundreds of different fabrics, pouches, feet and armrest options, we offer our customers the chance to create their own seats. Thanks to this feature, we offer a dynamic structure that allows our customers to design their furniture according to their needs and budgets.

Believing that quality furniture shoud be accesible to everyone we aim to redefine the meaning of furniture globally. Our design team in Istanbul Turkey , use the latest technology and research to create furniture that offers unmached comfort and endurance. By providing smart solutions that are highly customizable , we intend to change people’s living rooms and home shortly your mood, filling those place with joy , wonder and color.