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Belemir Yapı
Çatı Ustaları Riyadh Suudi Arabistan
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Teklifler (0) 3Yeni Fikirler (3)
Değerlendirmeler (1)
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Hizmetler

  • اسقف مشدودة
  • اسقف فرنسية
  • اسقف معلقة

Projeler

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    • الأبيض والأسود في ديكورات الاسقف الفرنسية, Belemir Yapı Belemir Yapı Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler Plastik Siyah
    الأبيض والأسود في ديكورات الاسقف الفرنسية, Belemir Yapı Belemir Yapı Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler Plastik Beyaz
    الأبيض والأسود في ديكورات الاسقف الفرنسية, Belemir Yapı Belemir Yapı Endüstriyel Çalışma Odası Kırmızı
    +2
    الأبيض والأسود في ديكورات الاسقف الفرنسية
    أنواع الاسقف الفرنسية, Belemir Yapı Belemir Yapı Endüstriyel Oturma Odası Plastik Şeffaf
    أنواع الاسقف الفرنسية, Belemir Yapı Belemir Yapı Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler Plastik Siyah
    أنواع الاسقف الفرنسية, Belemir Yapı Belemir Yapı Endüstriyel Giyinme Odası Plastik Rengarenk
    +2
    أنواع الاسقف الفرنسية
    الاسقف المضيئة في ديكور المنزل الحديث, Belemir Yapı Belemir Yapı Klasik Fitness Odası Plastik Beyaz
    الاسقف المضيئة في ديكور المنزل الحديث, Belemir Yapı Belemir Yapı Klasik Çalışma Odası Plastik Şeffaf
    الاسقف المضيئة في ديكور المنزل الحديث, Belemir Yapı Belemir Yapı Endüstriyel Çalışma Odası Plastik Beyaz
    +2
    الاسقف المضيئة في ديكور المنزل الحديث
    الاسقف المشدودة, Belemir Yapı Belemir Yapı Klasik Sergi Alanları Plastik Beyaz
    الاسقف المشدودة, Belemir Yapı Belemir Yapı Klasik Sergi Alanları Plastik Siyah
    الاسقف المشدودة, Belemir Yapı Belemir Yapı Klasik Sergi Alanları Plastik Şeffaf
    الاسقف المشدودة

    Gergi tavan

    Gergi tavan modelleri konusunda tüm sektörlere uygun modeller tasarlayarak hizmet veren firmamız geniş hizmet ağı ile müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kurumsal ilkelere bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve her işlem aşamasında müşteri memnuniyetine önem vermekteyiz.

    Gergi tavan konusunda firmamız tüm tasarımlar da kaliteli ham madde içeriği kullanmakta olup tüm malzemelerde insan sağlığına olumsuz katkı sağlayacak bir etken madde bulundurmamaktadır.

    Hizmet alanları
    • All States
    • Riyad
    • Riyadh Suudi Arabistan
    Adres
    Saudi Arabia-Riyad – Mansoura – Maan Ebn Zaeda .st – Exit 20
    12345 Riyadh Suudi Arabistan
    Suudi Arabistan
    +90-5335209129 stretchceilingmodels.com

    Değerlendirmeler

    Gergi Tavan Gergi Tavan Modelleri Gergi Tavan Gergi Tavan Modelleri
    Turkey İstanbul Üsküdar whatspp,imo,telegram, Mobile : +90 538 237 77 72 Office : +90 216 505 08 09 www.gergitavanmodeli.com / www.stretchceilingmodels.com E-mail : belemiryapi@gmail.com Belemir Yapı is a Turkish stretch ceiling production and decoration company. We send our products to wide range of foreign countries and we also could handle projects out of Turkey. We also give training to you or your team about stretch ceiling installation. We have English-Russian-Arabic speaking sales and customer service team colleagues. Looking forward to get your orders and welcome you at our office in Istanbul. Innovative Inspirations in Decoration..
    3 yıldan fazla önce
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