Belemir Yapı

Gergi tavan

Gergi tavan modelleri konusunda tüm sektörlere uygun modeller tasarlayarak hizmet veren firmamız geniş hizmet ağı ile müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kurumsal ilkelere bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve her işlem aşamasında müşteri memnuniyetine önem vermekteyiz.

Gergi tavan konusunda firmamız tüm tasarımlar da kaliteli ham madde içeriği kullanmakta olup tüm malzemelerde insan sağlığına olumsuz katkı sağlayacak bir etken madde bulundurmamaktadır.