Belemir Yapı

Gergi tavan
Gergi tavan modelleri konusunda tüm sektörlere uygun modeller tasarlayarak hizmet veren firmamız geniş hizmet ağı ile müşterilerine yardımcı olmaktadır. Kurumsal ilkelere bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve her işlem aşamasında müşteri memnuniyetine önem vermekteyiz.
Gergi tavan konusunda firmamız tüm tasarımlar da kaliteli ham madde içeriği kullanmakta olup tüm malzemelerde insan sağlığına olumsuz katkı sağlayacak bir etken madde bulundurmamaktadır.
- Hizmet alanları
- All States
- Riyad
- Riyadh Suudi Arabistan
- Adres
-
Saudi Arabia-Riyad – Mansoura – Maan Ebn Zaeda .st – Exit 20
12345 Riyadh Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
+90-5335209129 stretchceilingmodels.com