Ağaç Dekor ürün üretimimiz 2015 yılında aslında sadece hobi amacı ile evimiz için dekor ürünler üretimi ile başlamıştır. Sonrasında yaptığımız ürünler yakın çevremizde fazla beğeni görmesi sebebi ile eşe dosta yapılan hediyelerle büyümüş ve sizlere kadar ulaşmıştır.

Ürünlerimizde her zaman kaliteyi ve doğallığı esas alarak siz değerli doğa sever dostlarımızın memnuniyetini sağlamak asıl amacımızdır. Satın almış olduğunu ürünlerde yaşadığınız herhangi bir memnuniyetsizliği gidererek yüzünüzü güldürmek ilkemizdir. Ürünlerimizde masif çam ağacının yanı sıra ürün yelpazemize göre en iyi ağaçlar seçilerek sizler için özel olarak tasarlanmaktadır. Kendi tasarımlarımızın yanı sıra asıl hedefimiz sizin hayallerinizi sizin tasarımlarınızı size sunmaktır. Biz bu işi yapmaya karar verdiğimizde ağaçların dokusuna olan hayranlığımız ile hayal gücümüzü buluşturduk. Ve tüm ürünleri kendimiz tasarladık. Ürünlerde isteğe bağlı özel el yakması karakter veya yazılar kullanılabilir. Standart ölçülerimizin yanı sıra istenilen ölçü ve uzunluklarda istenilen renk süslemelerinde bulunulabilir. Biz doğa aşığı bir çiftiz =) Doğanın verdiği huzur hep sizinle olsun. Saygılarımızla… Semiha & Deniz ÜNAL | Ağaç Dekor Konsept