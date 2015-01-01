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Ağaç Dekor Konsept
Marangozlar Yalova
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Hizmetler

  • Ev
  • ofis ve işletmeler için iç ve dış mekan tasarım
  • üretim ve projelendirme desteği.

Projeler

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    • Özel Üretim El yapımı Masif Masa, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Ofis Alanları & Mağazalar
    Özel Üretim El yapımı Masif Masa, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    Özel Üretim El yapımı Masif Masa, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
    +5
    Özel Üretim El yapımı Masif Masa
    Kavanoz Doğal Ürünler & Baharat, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Ticari alanlar
    Kavanoz Doğal Ürünler & Baharat, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Ticari alanlar
    Kavanoz Doğal Ürünler & Baharat, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Ticari alanlar
    +12
    Kavanoz Doğal Ürünler & Baharat
    Boncuk Point Projesi (Bursa Özlüce), Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Endüstriyel Sergi Alanları
    Boncuk Point Projesi (Bursa Özlüce), Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Endüstriyel Sergi Alanları
    Boncuk Point Projesi (Bursa Özlüce), Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Endüstriyel Sergi Alanları
    +7
    Boncuk Point Projesi (Bursa Özlüce)
    Ağaç Dekor Konsept Masif Halatlı Raf, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Ağaç Dekor Konsept Masif Halatlı Raf, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Çalışma OdasıDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    Ağaç Dekor Konsept Masif Halatlı Raf, Ağaç Dekor Konsept Ağaç Dekor Konsept Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Kırmızı
    +2
    Ağaç Dekor Konsept Masif Halatlı Raf

    Ağaç Dekor ürün üretimimiz 2015 yılında aslında sadece hobi amacı ile evimiz için dekor ürünler üretimi ile başlamıştır. Sonrasında yaptığımız ürünler yakın çevremizde fazla beğeni görmesi sebebi ile eşe dosta yapılan hediyelerle büyümüş ve sizlere kadar ulaşmıştır.

    Ürünlerimizde her zaman kaliteyi ve doğallığı esas alarak siz değerli doğa sever dostlarımızın memnuniyetini sağlamak asıl amacımızdır. Satın almış olduğunu ürünlerde yaşadığınız herhangi bir memnuniyetsizliği gidererek yüzünüzü güldürmek ilkemizdir. Ürünlerimizde masif çam ağacının yanı sıra ürün yelpazemize göre en iyi ağaçlar seçilerek sizler için özel olarak tasarlanmaktadır. Kendi tasarımlarımızın yanı sıra asıl hedefimiz sizin hayallerinizi sizin tasarımlarınızı size sunmaktır. Biz bu işi yapmaya karar verdiğimizde ağaçların dokusuna olan hayranlığımız ile hayal gücümüzü buluşturduk. Ve tüm ürünleri kendimiz tasarladık. Ürünlerde isteğe bağlı özel el yakması karakter veya yazılar kullanılabilir. Standart ölçülerimizin yanı sıra istenilen ölçü ve uzunluklarda istenilen renk süslemelerinde bulunulabilir. Biz doğa aşığı bir çiftiz =) Doğanın verdiği huzur hep sizinle olsun. Saygılarımızla… Semiha & Deniz ÜNAL | Ağaç Dekor Konsept

    Hizmet alanları
    Yalova
    Adres
    süleymanbey mah. arabacılar sokak no:18/10 merkez
    77100 Yalova
    Türkiye
    +90-5546846157 www.agacdekor.net

    Değerlendirmeler

    orhan baskan
    yaklaşık 2 yıl önce
    Bahadir Basoglu
    yaklaşık 2 yıl önce
    Emre Başkan
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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