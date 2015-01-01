Creative Duşakabin

Kişiye özel duş kabini tasarımı &ı ölçüye özel cam duş kabinleri

üretimiyle konsept banyo mimarisinin çözüm ortağı olan ÇAMLICA Creative® İstanbul Ataşehir'deki atölyesinde butik işler çalışan küçük bir işletmedir. Büyük bazlı projelerde bulunmayan firmamız, tamamen kişiye özgü üretim, ölçülendirme, keşif ve montaj uygulaması için gerekli ekip ve ekipmanları, bünyesinde barındırır. ÇAMLICA®yıllarca