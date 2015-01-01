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Creative Duşakabin
Mutfak & Banyo Aksamları İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
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Projeler

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    • Köşe Duş Ünitesi, Creative Duşakabin Creative Duşakabin
    Köşe Duş Ünitesi
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    Duşakabin
    Duş Tasarımları, Creative Duşakabin Creative Duşakabin BanyoKüvet & Duşlar
    Duş Tasarımları

    Kişiye özel duş kabini tasarımı &ı ölçüye özel cam duş kabinleri
    üretimiyle konsept banyo mimarisinin çözüm ortağı olan ÇAMLICA Creative® İstanbul Ataşehir'deki atölyesinde butik işler çalışan küçük bir işletmedir. Büyük bazlı projelerde bulunmayan firmamız, tamamen kişiye özgü üretim, ölçülendirme, keşif ve montaj uygulaması için gerekli ekip ve ekipmanları, bünyesinde barındırır. ÇAMLICA®yıllarca

    Hizmetler
    kişiye ölçüye ve projeye özel duş tasarım ve uygulama hizmetleri
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    34755 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164715101 camdusakabin.com
    Yasal mülkiyet
    duşakabin
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