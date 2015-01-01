Creative Duşakabin

Kişiye özel duş kabini tasarımı &ı ölçüye özel cam duş kabinleri
üretimiyle konsept banyo mimarisinin çözüm ortağı olan ÇAMLICA Creative® İstanbul Ataşehir'deki atölyesinde butik işler çalışan küçük bir işletmedir. Büyük bazlı projelerde bulunmayan firmamız, tamamen kişiye özgü üretim, ölçülendirme, keşif ve montaj uygulaması için gerekli ekip ve ekipmanları, bünyesinde barındırır. ÇAMLICA®yıllarca
- Hizmetler
- kişiye ölçüye ve projeye özel duş tasarım ve uygulama hizmetleri
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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34755 İstanbul
Türkiye
+90-2164715101 camdusakabin.com