K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ

Kaya masa sandalye otel cafe pup restorant ve dekorasyon işleri imalat ve yerınde uygulama yapar. aynı zamanda özel tasarım ürünler ve mımarı proje desteği verebılır
ihracat ve italat ta yapabılır...
- Hizmetler
- yaşam alanı projeleri
- Hizmet alanları
- Hareketli ve sabit mobılyalar
- izmir
- Şirket ödülleri
- Ticaret odası ve sosyal sorumluluk proje desteklı ödüller
- Adres
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4313 sokak no 12 14 karabağlar izmir
35170 Izmir
Türkiye
+90-5309388332 www.kayamasasandalye.com
Yasal mülkiyet
Türkiye cumhuriyeti