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K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ
Mobilya & Aksesuarlar Izmir
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Cafe, kafeterya, pub, restaurant, otel işleriniz için..., K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ İç Dekorasyon Ahşap Mavi
    Cafe, kafeterya, pub, restaurant, otel işleriniz için..., K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe, kafeterya, pub, restaurant, otel işleriniz için..., K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ K.KAYA MASA SANDALYE LTD ŞTİ İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Cafe, kafeterya, pub, restaurant, otel işleriniz için...

    Kaya masa sandalye  otel cafe pup restorant ve dekorasyon işleri imalat ve yerınde uygulama yapar.   aynı zamanda özel tasarım ürünler ve mımarı proje desteği verebılır

    ihracat  ve italat ta yapabılır...

    Hizmetler
    yaşam alanı projeleri
    Hizmet alanları
    • Hareketli ve sabit mobılyalar
    • izmir
    Şirket ödülleri
    Ticaret odası ve sosyal sorumluluk proje desteklı ödüller
    Adres
    4313 sokak no 12 14 karabağlar izmir
    35170 Izmir
    Türkiye
    +90-5309388332 www.kayamasasandalye.com
    Yasal mülkiyet

    Türkiye cumhuriyeti

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