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RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
İç Mimarlar Bursa
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

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    • Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Giyinme Odası
    Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK Modern Duvar & Zemin
    +2
    Çalışmalar

    Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu anlayışında; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden dünya standartlarına uygun olarak optimal fiyatlarla ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratarak çevremize hizmet sunmaktayız.Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir takım ruhu ile teknolojik gelişmelere göre kendimizi yeniliyor; siz değerli müşterilerimiz ve bölgemizin gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz....

    Hizmetler
    • iç mimarlık hizmetleri
    • dekorasyon
    • Tadilat
    • anahtar teslim
    Hizmet alanları
    • Mantolama
    • boya
    • iç dekorasyon
    • peyzaj
    • Seramik
    • Granit
    • Mermer
    • uygulamai
    • alçı
    • gergi tavan
    • mutfak ve banyo tadilat dekorasyonu
    • Bursa
    • Hepsini göster: 12 hizmet alanı
    Adres
    Çekirge Mah. Çekirge Cad. No:49/D Osmangazi
    16250 Bursa
    Türkiye
    +90-5395930061 raghan.com

    Değerlendirmeler

    Ceyhun HANCIOĞLU
    Yüksek kalite, özverili çalışma tebrik ederim
    5 ay önce
    Cansu KAYA
    Tasarım ve çalışmalarını beğeniyle takip ediyorum, okul tasarımlarında sizden daha iyisi net yok. Her şey için tekrar tekrar teşekkür ederim. İlknr Beyaz Ortaokulu
    5 ay önce
    Haldun PINARBAŞI
    Profesyonel çalışmalarınızdan ötürü sizleri tebrik ederim, okulumuza yaptığınız projeyle bölgemizde birçok okula örnek olduk. Okulumuza kattığınız değer için teşekkür ederiz.
    7 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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