Kreatif çizgi

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Modern hayat koşulları içinde olmazsa olmazlarımız arasında en üst sıralarda pek tabii ki elektrik yer alıyor. Elektriksiz bir yaşam düşünmek şöyle dursun, gün içinde bir iki saatlik bir elektrik kesintisi bile bütün işlerimizi ak…
Eskiden banyolarda küvet kullanımı daha yaygındı ve küvetler lüks olarak kabul ediliyordu. Gelgelelim bugün hem pratik olmaları, hem daha az yer kaplamaları, kolay temizlenmeleri, ekonomik olmaları ve de tabii ki teknolojinin de s…
Kimse hobi olarak temizlik yapmaz ve ev temizliği sürecindeki her aşama da haliyle biraz sıkıcıdır. Gelgelelim, banyo temizliği muhtemelen ev temizliğinde en zor noktalardan birini oluşturuyor.