Ocak 2016 yilinda İc Mimar Samet Yakan tarafindan kurulmustur.

Firmamiz İc Mimari Tasarim Proje,Danismanlik Ve Uygulama Hizmetinin yani sira, sektorunde lider yerli ve ithal dunya markalarini bunyesinde barindirarak daima en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmaya calismaktadir. Hergun gelisen mimari tasarim ve yapi dunyasini son derece titizlikle takip etmekte ve tum yenilikleri, En iyi urunleri en iyi sekilde sorunsuz olarak hizmet etmek en buyuk amacimizdir. Saygılarimizla…