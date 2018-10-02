현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Yapısan Cephe Sistemleri
İnşaat Şirketleri İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 14Projeler (14) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Küçükçekmece Lazer Kesim Korkuluk, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Balkon Aluminyum/Çinko Siyah
    Küçükçekmece Lazer Kesim Korkuluk, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Balkon Aluminyum/Çinko Siyah
    Küçükçekmece Lazer Kesim Korkuluk, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Cam kapılar Aluminyum/Çinko Siyah
    +9
    Küçükçekmece Lazer Kesim Korkuluk
    Arnavutköy Taşoluk Veranda Ve Giriş Alüminyum Doğrama Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Balkon, Veranda & Teras Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    Arnavutköy Taşoluk Veranda Ve Giriş Alüminyum Doğrama Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Balkon, Veranda & Teras Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    Arnavutköy Taşoluk Veranda Ve Giriş Alüminyum Doğrama Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Balkon, Veranda & Teras Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    +10
    Arnavutköy Taşoluk Veranda Ve Giriş Alüminyum Doğrama Projesi
    Çengelköy Kış Bahçesi Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Gri
    Çengelköy Kış Bahçesi Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Gri
    Çengelköy Kış Bahçesi Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Aluminyum/Çinko Gri
    Çengelköy Kış Bahçesi Projesi
    Sarıyer Kış Bahçesi Projemiz, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Kahverengi
    Sarıyer Kış Bahçesi Projemiz, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Kahverengi
    Sarıyer Kış Bahçesi Projemiz, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Kahverengi
    +4
    Sarıyer Kış Bahçesi Projemiz
    Üsküdar Kış Bahçesi Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Kahverengi
    Üsküdar Kış Bahçesi Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Kahverengi
    Üsküdar Kış Bahçesi Projesi, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Kahverengi
    Üsküdar Kış Bahçesi Projesi
    Bakırköy Teras Kış Bahçesi Sürme Cam Balkon ve Cam Çatı Uygulaması, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Şeffaf
    Bakırköy Teras Kış Bahçesi Sürme Cam Balkon ve Cam Çatı Uygulaması, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Şeffaf
    Bakırköy Teras Kış Bahçesi Sürme Cam Balkon ve Cam Çatı Uygulaması, Yapısan Cephe Sistemleri Yapısan Cephe Sistemleri Modern Kış Bahçesi Cam Şeffaf
    +3
    Bakırköy Teras Kış Bahçesi Sürme Cam Balkon ve Cam Çatı Uygulaması
    Hepsini göster: 14 proje

    Biz kimiz? sorusuna verilebilecek klasik veya fiyakalı bir cevabımız yok. Dahası bunu anlamsız buluyoruz. Sonuçta İnşaat ve Yapı sektöründe faaliyet gösteren  ticari bir kuruluşuz ve bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Ama üretmeyi ve istihdam yaratmayı seviyoruz. Dürüst olmayı seviyoruz. İğne ile kuyu kazmayı seviyoruz. Bu kadar kırılgan bir ekonomide girişimci olma fikrinin deliliğini seviyoruz. Çalışanlarına ve rakiplerine karşı acımasız olmadan da karlı bir işletme modeli yaratılabileceğine inanıyoruz. Bunu başardığımız için kendimizi seviyoruz. Büyümeyi seviyoruz. Büyürken bizle etkileşim içinde olan tedarikçilerimizi büyütmeyi seviyoruz. Farklı yerler görmeyi ve farklı insanlarla tanışmayı seviyoruz.Herhangi bir pozisyonda işe yeni giren bir personeli "biz bir aileyiz" klişesiyle karşılamaktan nefret ediyoruz. Doğru, biz birbirini seven bir aileyiz ama bu aileye girmenin bir bedeli olduğunu düşünüyoruz. Yani biz çalışkan insan seviyoruz. Komik gelebilir ama vergi vermeyi seviyoruz. Matematik zekadan çok entellektüel zekayı seviyoruz. Hobi sahibi insanlara ayrı bir saygı duyuyoruz. "Bahçıvan Olma Sanatı" ya da "A'dan Z'ye Briç" gibi kitaplara her daim meftun oluyoruz. İlgi alanlarımızı çeşitlendirmeyi, ruhumuzu zenginleştirmeyi seviyoruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlardan hoşlanmıyoruz ve yanımızda barındırmıyoruz. İlginç fikirlere açık olmayı seviyoruz. Saha çalışmasını seviyoruz. Bu yüzden sık sık ülkeyi bir ucundan bir ucuna gezip ve ticari/insani refleksler biriktiriyoruz. "Biz adam olmayız" diyerek konuşmaya başlayanların yanında bir dakika bile durmuyoruz. Aksine bu ülkenin çok güzel adam olacağına inanıyoruz. Yeter ki kuşku duyalım, statükodan rahatsız olup ayağa kalkalım.

    Ve son bir not: Biz sizlere birçok konuda hizmet veren ve çözüm ortağınız olan YAPISAN olmayı seviyoruz...

    Bayisi Olduğumuz Rehau, Asaş, Inoutic, Pimapen ve Albert Genau gibi Sektörün öncü Markalarıyla, Siz değerli müşterilerimize Teknik ve Mimari kadromuzla Pvc Doğrama, Alüminyum Cephe Sistemleri, Cam balkon, Kış Bahçesi, Panjur, Açılır Kepenk, Açılır Tavan ( Pergola ), Isı Yalıtımlı ve C 60 Sersisi Alüminyum Doğrama , Duşakabin, Sineklik Sistemleri, Plise Perde , ve Komple Tadilat alanlarında hizmet vermekteyiz.

    Projelerinizde çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz.

    Hizmetler
    • Alüminyum Cephe Sistemleri
    • Cam balkon
    • Kış Bahçesi
    • Panjur
    • Açılır Kepenk
    • Açılır Tavan ( Pergola )
    • Isı Yalıtımlı ve C 60 Sersisi Alüminyum Doğrama
    • Duşakabin
    • Sineklik Sistemleri
    • Plise Perde
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul, Türkiye, ve Yurt Dışı
    Adres
    Bankalar Cad.Duyarlı Sok No : 3 / B Kartal / İSTANBUL
    34865 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5323745044 www.yapisan.org

    Değerlendirmeler

    Batuhan Şuta
    Elinize emeğinize sağlık çok profesyonel bir çalışma şekli sergilediler.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Şubat 2018
    Düzenle
    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Bahçenizi değerlendirip bir yer yapmak istiyorsanız, mükemmel bir tercih sizler için
    2 yıldan fazla önce
    Düzenle
    Burak Şahin Burak Şahin
    İşini titizlikle ve zamanında yapan Ahmet beye teşekkürü borç biliriz.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2019
    Düzenle
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element