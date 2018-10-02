Yapısan Cephe Sistemleri

Biz kimiz? sorusuna verilebilecek klasik veya fiyakalı bir cevabımız yok. Dahası bunu anlamsız buluyoruz. Sonuçta İnşaat ve Yapı sektöründe faaliyet gösteren ticari bir kuruluşuz ve bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Ama üretmeyi ve istihdam yaratmayı seviyoruz. Dürüst olmayı seviyoruz. İğne ile kuyu kazmayı seviyoruz. Bu kadar kırılgan bir ekonomide girişimci olma fikrinin deliliğini seviyoruz. Çalışanlarına ve rakiplerine karşı acımasız olmadan da karlı bir işletme modeli yaratılabileceğine inanıyoruz. Bunu başardığımız için kendimizi seviyoruz. Büyümeyi seviyoruz. Büyürken bizle etkileşim içinde olan tedarikçilerimizi büyütmeyi seviyoruz. Farklı yerler görmeyi ve farklı insanlarla tanışmayı seviyoruz.Herhangi bir pozisyonda işe yeni giren bir personeli "biz bir aileyiz" klişesiyle karşılamaktan nefret ediyoruz. Doğru, biz birbirini seven bir aileyiz ama bu aileye girmenin bir bedeli olduğunu düşünüyoruz. Yani biz çalışkan insan seviyoruz. Komik gelebilir ama vergi vermeyi seviyoruz. Matematik zekadan çok entellektüel zekayı seviyoruz. Hobi sahibi insanlara ayrı bir saygı duyuyoruz. "Bahçıvan Olma Sanatı" ya da "A'dan Z'ye Briç" gibi kitaplara her daim meftun oluyoruz. İlgi alanlarımızı çeşitlendirmeyi, ruhumuzu zenginleştirmeyi seviyoruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlardan hoşlanmıyoruz ve yanımızda barındırmıyoruz. İlginç fikirlere açık olmayı seviyoruz. Saha çalışmasını seviyoruz. Bu yüzden sık sık ülkeyi bir ucundan bir ucuna gezip ve ticari/insani refleksler biriktiriyoruz. "Biz adam olmayız" diyerek konuşmaya başlayanların yanında bir dakika bile durmuyoruz. Aksine bu ülkenin çok güzel adam olacağına inanıyoruz. Yeter ki kuşku duyalım, statükodan rahatsız olup ayağa kalkalım.

Ve son bir not: Biz sizlere birçok konuda hizmet veren ve çözüm ortağınız olan YAPISAN olmayı seviyoruz...

Bayisi Olduğumuz Rehau, Asaş, Inoutic, Pimapen ve Albert Genau gibi Sektörün öncü Markalarıyla, Siz değerli müşterilerimize Teknik ve Mimari kadromuzla Pvc Doğrama, Alüminyum Cephe Sistemleri, Cam balkon, Kış Bahçesi, Panjur, Açılır Kepenk, Açılır Tavan ( Pergola ), Isı Yalıtımlı ve C 60 Sersisi Alüminyum Doğrama , Duşakabin, Sineklik Sistemleri, Plise Perde , ve Komple Tadilat alanlarında hizmet vermekteyiz.

Projelerinizde çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz.