KB Tasarım ve Peyzaj Proje

Tecrübeli ve konusunda eğitimli profesyonel kadrosu ile KB peyzaj; özgün ve fark yaratan peyzaj tasarım projeleri, profesyonel uygulamaları ile müşterilerine huzurlu yaşam alanları sunar.

KB peyzaj; projelendirme, 3b görselleştirme, proje danışmanlık, uygulama kontrolörlüğü, proje uygulama ve bahçe bakım hizmetleri vermektedir. Sapanca, Ödemiş ve Düzce de ki fidanlık sahalarımızda iç ve dış mekan bitkilerinin üretimi ve satışı da yapılmaktadır.