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KB Tasarım ve Peyzaj Proje
Peyzaj Mimarları Düzce
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    • Tecrübeli ve konusunda eğitimli profesyonel kadrosu ile KB peyzaj; özgün ve fark yaratan peyzaj tasarım projeleri, profesyonel uygulamaları ile müşterilerine huzurlu yaşam alanları sunar.

     KB peyzaj; projelendirme, 3b görselleştirme, proje danışmanlık, uygulama kontrolörlüğü, proje uygulama ve bahçe bakım hizmetleri vermektedir. Sapanca, Ödemiş ve Düzce de ki fidanlık sahalarımızda iç ve dış mekan bitkilerinin üretimi ve satışı da yapılmaktadır.

    Hizmetler
    • Peyzaj Projelendirme
    • Peyzaj Uygulama
    • Peyzaj Planlama
    • Peyzaj Tasarım
    • Peyzaj ve bahçe bakımı
    • Süs Bitkisi Satışı
    • Rulo çim
    Hizmet alanları
    Peyzaj Mimarlığı ve Düzce
    Adres
    Kültür Mahallesi Konak Sok.
    08100 Düzce
    Türkiye
    +90-5367714653 www.kbpeyzaj.com
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