KB Tasarım ve Peyzaj Proje

Tecrübeli ve konusunda eğitimli profesyonel kadrosu ile KB peyzaj; özgün ve fark yaratan peyzaj tasarım projeleri, profesyonel uygulamaları ile müşterilerine huzurlu yaşam alanları sunar.
KB peyzaj; projelendirme, 3b görselleştirme, proje danışmanlık, uygulama kontrolörlüğü, proje uygulama ve bahçe bakım hizmetleri vermektedir. Sapanca, Ödemiş ve Düzce de ki fidanlık sahalarımızda iç ve dış mekan bitkilerinin üretimi ve satışı da yapılmaktadır.
- Hizmetler
- Peyzaj Projelendirme
- Peyzaj Uygulama
- Peyzaj Planlama
- Peyzaj Tasarım
- Peyzaj ve bahçe bakımı
- Süs Bitkisi Satışı
- Rulo çim
- Hizmet alanları
- Peyzaj Mimarlığı ve Düzce
- Adres
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Kültür Mahallesi Konak Sok.
08100 Düzce
Türkiye
+90-5367714653 www.kbpeyzaj.com