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As Tadilat Metin YILMAZ
Elektrikçiler Istanbul
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Hizmetler

  • komple tadilat
  • elektrik işleri
  • parke
  • banyo tadilatı
  • mutfak tadilatı
  • ofis tadilatı
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    • Eskiden ustalarla tek tek uğraşmak zorunda idiniz. Şimdi bir telefonla işinizin tüm yükünden kurtulabiliyorsunuz. ev dekorasyonu tadilat ve onarım işleri stresli, sorunlu işler olmaktan çıkıyor. Birebir yerinde A dan Z ye tüm işlerinizi bize gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. İster evinizin boya badanası olsun ister anahtar teslimi ev dekorasyonu tadilat işleri olsun hepsini yapıyoruz.

    Binanızın evinizin anahtar teslim tadilat onarım işleri, dış cephe sıva, iç cephe sıva , alçı sıva ve her türlü ince inşaat işlerinizi şirket güvencesiyle, kaliteli işçilik, hızlı hizmet, ve en uygun fiyatla yapıyoruz.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Cumhuriyet Mah.Cumhuriyet Cad.Beymahal rezidans K.1 D.4 beylikdüzü
    34520 Istanbul
    Türkiye
    +90-5334669510 www.astadilat.com
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