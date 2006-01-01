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Aktif Mimarlık
İnşaat Şirketleri İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 52Projeler (52) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
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    • Yenibosna Apartman Projesi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Yenibosna Apartman Projesi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Yenibosna Apartman Projesi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    +4
    Yenibosna Apartman Projesi
    Urgancı Apartmanı, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Urgancı Apartmanı, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Urgancı Apartmanı, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    +4
    Urgancı Apartmanı
    Sumder Prestij Evleri, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Sumder Prestij Evleri, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Sumder Prestij Evleri, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    +12
    Sumder Prestij Evleri
    M. Aytekin Evi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    M. Aytekin Evi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    M. Aytekin Evi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    +5
    M. Aytekin Evi
    Kızılkara Sahil Sitesi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Kızılkara Sahil Sitesi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    Kızılkara Sahil Sitesi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    +19
    Kızılkara Sahil Sitesi
    F.Aytekin Evi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    F.Aytekin Evi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    F.Aytekin Evi, Aktif Mimarlık Aktif Mimarlık Endüstriyel Evler
    +3
    F.Aytekin Evi
    Hepsini göster: 52 proje

    Aktif Mimarlık 1996 yılında Y.Mimar Suhule Sezegen ve Mimar Murat Sezegen tarafından kurulmuştur.

    Kuruluşundan itibaren 450.000 m 2’ nin üzerinde bir alanın mimari, iç mekan tasarımı ve uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Aktif Mimarlık Arabölme 1998 yılında Mustafa Sezegen’in şirket bünyesine katılmasıyla, alüminyum imalatımıza yenilikçi ve nitelikli bir bakış açısı getirmesiyle faaliyete geçmiştir.

    Felsefemiz; bilgi, tecrübe ve teknolojiyi kullanıp mimari ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, kaliteden ödün vermeden “daha iyi nasıl yapabiliriz” düşüncesiyle, yüksek standartlarda, tüm detayları çözülmüş, her ölçekte ihtiyaca uygun, fonksiyonel, estetik ve özgün çalışmalar sunmaktır.

    PROJE ÖNCESİ HİZMETLER

    • Yatırım analizleri
    • Fizibilite çalışmaları


    PROJE HİZMETLERİ

    • Röleve projeleri
    • Avan proje
    • Mimari proje (iş merkezi, konut, villa, hastane, mağaza, otel, okul ve endüstriyel bina)
    • Konsept proje
    • İç mekan projeleri
    • Statik, mekanik, elektrik proje koordinasyonu


    PROJE SONRASI HİZMETLER

    • Danışmanlık (statik, mekanik, elektrik projelerinin koordinasyonu)
    • Mimari kontrollük ( Yapılan projenin yerinde kontrol edilmesi, yapının kaliteli yapılmasının sağlanması)
    • Proje yönetimi (Projenin inşai metraj, keşif ve şartnamelerinin hazırlanması, ihale dosyalarının tanzimi, inşai tekliflerin alınması, tekliflerin mal sahibi ile birlikte değerlendirilmesi, raporlanması ve iş paketlerinin ihale edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması ve imalatın projeye uygunluğunun sağlanması)
    • Taahhüt (Kaba, ince ve dekorasyon inşaat uygulamaları, birim fiyat - maliyet + kar prensibine göre inşaat işlerinin taahhütünün yapılması)


    İMALAT ALANLARI

    • PVC (Pimapen marka), alüminyum (Asaş, Çuhadaroğlu, Saray marka) doğrama
    • Ağır - hafif çelik yapımı
    • Alçıpan uygulamaları
    • Alüminyum ara bölme sistemleri



    Hizmetler
    • uygulama
    • Fizibilite
    • proje yönetimi
    • danışmanlık
    • porject managment
    • project management
    • architectural consulting
    • feasibility report
    • proje
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye ve İstanbul
    Adres
    Merkez M. 29 Ekim C. Ladin Sk. No:4 Kuyumcukent Kompleksi 1. Plaza 5. Kat No:2 Çobançeşme / Bahçelievler
    34197 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5337495671 www.aktifmimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Burak Şahin Burak Şahin
    Profesyonelce çalışmalar sergileyen sektörde ismini duyurmuş bir firma.Beraber çalışmaktan keyif aldık.
    2 yıldan fazla önce
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    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Yaptıkları işlere özen gösteren ve tecrübeli ekibiyle birlikte Murat beye tekrardan teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
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    Graceful Graceful
    Murat bey deneyimi ve iş takibi ile profesyonel bir kişi.Mimari anlamda yaratıcı fikirleri ve çözüm odaklı oluşu bizi kendisine hayran bıraktı.Tekrar başka bir projede çalışmak ümidiyle.
    2 yıldan fazla önce
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