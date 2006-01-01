Aktif Mimarlık 1996 yılında Y.Mimar Suhule Sezegen ve Mimar Murat Sezegen tarafından kurulmuştur.
Kuruluşundan itibaren 450.000 m 2’ nin üzerinde bir alanın mimari, iç mekan tasarımı ve uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Aktif Mimarlık Arabölme 1998 yılında Mustafa Sezegen’in şirket bünyesine katılmasıyla, alüminyum imalatımıza yenilikçi ve nitelikli bir bakış açısı getirmesiyle faaliyete geçmiştir.
Felsefemiz; bilgi, tecrübe ve teknolojiyi kullanıp mimari ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, kaliteden ödün vermeden “daha iyi nasıl yapabiliriz” düşüncesiyle, yüksek standartlarda, tüm detayları çözülmüş, her ölçekte ihtiyaca uygun, fonksiyonel, estetik ve özgün çalışmalar sunmaktır.
PROJE ÖNCESİ HİZMETLER
- Yatırım analizleri
- Fizibilite çalışmaları
PROJE HİZMETLERİ
- Röleve projeleri
- Avan proje
- Mimari proje (iş merkezi, konut, villa, hastane, mağaza, otel, okul ve endüstriyel bina)
- Konsept proje
- İç mekan projeleri
- Statik, mekanik, elektrik proje koordinasyonu
PROJE SONRASI HİZMETLER
- Danışmanlık (statik, mekanik, elektrik projelerinin koordinasyonu)
- Mimari kontrollük ( Yapılan projenin yerinde kontrol edilmesi, yapının kaliteli yapılmasının sağlanması)
- Proje yönetimi (Projenin inşai metraj, keşif ve şartnamelerinin hazırlanması, ihale dosyalarının tanzimi, inşai tekliflerin alınması, tekliflerin mal sahibi ile birlikte değerlendirilmesi, raporlanması ve iş paketlerinin ihale edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması ve imalatın projeye uygunluğunun sağlanması)
- Taahhüt (Kaba, ince ve dekorasyon inşaat uygulamaları, birim fiyat - maliyet + kar prensibine göre inşaat işlerinin taahhütünün yapılması)
İMALAT ALANLARI
- PVC (Pimapen marka), alüminyum (Asaş, Çuhadaroğlu, Saray marka) doğrama
- Ağır - hafif çelik yapımı
- Alçıpan uygulamaları
- Alüminyum ara bölme sistemleri
- Hizmetler
- uygulama
- Fizibilite
- proje yönetimi
- danışmanlık
- porject managment
- project management
- architectural consulting
- feasibility report
- proje
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- Türkiye ve İstanbul
- Adres
-
Merkez M. 29 Ekim C. Ladin Sk. No:4 Kuyumcukent Kompleksi 1. Plaza 5. Kat No:2 Çobançeşme / Bahçelievler
34197 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5337495671 www.aktifmimarlik.com.tr