Aktif Mimarlık 1996 yılında Y.Mimar Suhule Sezegen ve Mimar Murat Sezegen tarafından kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren 450.000 m 2’ nin üzerinde bir alanın mimari, iç mekan tasarımı ve uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Aktif Mimarlık Arabölme 1998 yılında Mustafa Sezegen’in şirket bünyesine katılmasıyla, alüminyum imalatımıza yenilikçi ve nitelikli bir bakış açısı getirmesiyle faaliyete geçmiştir.

Felsefemiz; bilgi, tecrübe ve teknolojiyi kullanıp mimari ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, kaliteden ödün vermeden “daha iyi nasıl yapabiliriz” düşüncesiyle, yüksek standartlarda, tüm detayları çözülmüş, her ölçekte ihtiyaca uygun, fonksiyonel, estetik ve özgün çalışmalar sunmaktır.

PROJE ÖNCESİ HİZMETLER

Yatırım analizleri

Fizibilite çalışmaları





PROJE HİZMETLERİ

Röleve projeleri

Avan proje

Mimari proje (iş merkezi, konut, villa, hastane, mağaza, otel, okul ve endüstriyel bina)

Konsept proje

İç mekan projeleri

Statik, mekanik, elektrik proje koordinasyonu





PROJE SONRASI HİZMETLER

Danışmanlık (statik, mekanik, elektrik projelerinin koordinasyonu)

Mimari kontrollük ( Yapılan projenin yerinde kontrol edilmesi, yapının kaliteli yapılmasının sağlanması)

Proje yönetimi (Projenin inşai metraj, keşif ve şartnamelerinin hazırlanması, ihale dosyalarının tanzimi, inşai tekliflerin alınması, tekliflerin mal sahibi ile birlikte değerlendirilmesi, raporlanması ve iş paketlerinin ihale edilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması ve imalatın projeye uygunluğunun sağlanması)

Taahhüt (Kaba, ince ve dekorasyon inşaat uygulamaları, birim fiyat - maliyet + kar prensibine göre inşaat işlerinin taahhütünün yapılması)





İMALAT ALANLARI

PVC (Pimapen marka), alüminyum (Asaş, Çuhadaroğlu, Saray marka) doğrama

Ağır - hafif çelik yapımı

Alçıpan uygulamaları

Alüminyum ara bölme sistemleri







