Elektrikli Şöminelerin popülerliğinin arttırı bu dönemde, ürün yelpazesinin içine elektrikli şömineleri de katan Aydın Şömine, şöminesiz ev kalmayacak mottosu ile baca gerektirmeden, is ve dumansız pratik ve daha ucuz elektrikli şöminelerin üretim ve montajını yapmaktadır.