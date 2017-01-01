Fransızca “beğenilen, rağbet edilen” dir ANVOGG.

Sofistike, lüks.

Avrupalı avangart bir tavırdan doğan yeni ve zamansız duruşuyla lüks ev dekorasyon markamız ANVOGG'u 2017'nin başlarında hayata geçirdik. Görkemli, şık ve zarif ev dekorasyon ürünleri arayanlara hitap eden ANVOGG ürünlerinin tümü hakiki Toscana yünlü koyun derisi ve Cavallino yünlü dana derilerinden üretilmiştir. Cavallino ürünler özel küçük çaplı danalardan seçilmiş olmaları itibariyle tüyleri son derece yumuşak ve parlak yapıdadır.

ANVOGG Battaniyeler, Yastıklar ve Ev Aksesuarları dikkat çekici dengeli zerafetle harmanlanmış olağanüstü işçiliğin mükemmel bir ifadesidir.

Kullanılan yünlü deriler tamamen eti için kesilen Koyun&Buzağı gibi hayvanlardan üretildiğinden, sivil toplum örgütleri ve hayvanseverlerden hiçbir şekilde herhangi bir tepki veya olumsuz bir görüş almamaktadır.