MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT

MİMLIFE HAKKINDA
2016 yılında Mimar Ayça Kut tarafından kuruldu. Mimarlık, iç mekan tasarım ve restorasyon konularında uzmanlaşmıştır. Merkezi Yalova olmak üzere yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermektedir. Şirketimiz, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek beklentilerin üzerinde çalışmalar üretmektedir. Keyifli ve huzurlu mekanlar tasarlama hedefindedir.
- Hizmetler
- *Mimarlık Hizmetleri *İç Mekan Tasarım ve Uygulama *Restorasyon
- Hizmet alanları
- *Yalova *İstanbul *Bursa *Aydın *Kocaeli *İzmir
- Adres
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Mimarsinan cad. No:4/2
77100 Yalova
Türkiye
+90-2268112868 www.mimlife.com.tr