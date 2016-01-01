MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT

MİMLIFE HAKKINDA

2016 yılında Mimar Ayça Kut tarafından kuruldu. Mimarlık, iç mekan tasarım ve restorasyon konularında uzmanlaşmıştır. Merkezi Yalova olmak üzere yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermektedir. Şirketimiz, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek beklentilerin üzerinde çalışmalar üretmektedir. Keyifli ve huzurlu mekanlar tasarlama hedefindedir.