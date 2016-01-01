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MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT
Mimarlar Yalova
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Kantin, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    Kantin, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    Kantin, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    +2
    Kantin
    AFTER CHOCOLATE & COFFEE HOUSE, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    AFTER CHOCOLATE & COFFEE HOUSE, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    AFTER CHOCOLATE & COFFEE HOUSE, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    +4
    AFTER CHOCOLATE & COFFEE HOUSE
    DANIEL'S COFFEE, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    DANIEL'S COFFEE, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    DANIEL'S COFFEE, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    +3
    DANIEL'S COFFEE
    MY AGENCY OFİS, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    MY AGENCY OFİS, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    MY AGENCY OFİS, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    +3
    MY AGENCY OFİS
    S.D. OFİS, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    S.D. OFİS, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    S.D. OFİS, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Ticari alanlar
    +1
    S.D. OFİS
    K.E. KONUT, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Villa
    K.E. KONUT, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Villa
    K.E. KONUT, MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT MİMLIFE-MİMAR AYÇA KUT Villa
    +2
    K.E. KONUT
    Hepsini göster: 11 proje

    MİMLIFE HAKKINDA

       2016 yılında Mimar Ayça Kut tarafından kuruldu. Mimarlık, iç mekan tasarım ve restorasyon konularında uzmanlaşmıştır. Merkezi Yalova olmak üzere yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermektedir. Şirketimiz, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek beklentilerin üzerinde çalışmalar üretmektedir. Keyifli ve huzurlu mekanlar tasarlama hedefindedir. 

    Hizmetler
    *Mimarlık Hizmetleri *İç Mekan Tasarım ve Uygulama *Restorasyon
    Hizmet alanları
    *Yalova *İstanbul *Bursa *Aydın *Kocaeli *İzmir
    Adres
    Mimarsinan cad. No:4/2
    77100 Yalova
    Türkiye
    +90-2268112868 www.mimlife.com.tr
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