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otuz4design
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yalova Bahçeli Ev , otuz4design otuz4design Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Yalova Bahçeli Ev , otuz4design otuz4design Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
    Yalova Bahçeli Ev
    Bulgaristan Cafe Projesi, otuz4design otuz4design Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
    Bulgaristan Cafe Projesi, otuz4design otuz4design Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
    Bulgaristan Cafe Projesi, otuz4design otuz4design Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
    Bulgaristan Cafe Projesi

    2016 yılında faaliyetlerine başlayan, 2018’de organizasyon alanında da aktif hale gelen firmamız, bugün itibariyle müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır.  Firmamız, günümüzde hem yurtiçi hem de yurtdışı projeler alarak sektörel portföyünü günden güne geliştirmektedir. İç Mimarlık alanında Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Türkmenistan gibi komşu  ülkelerde projelere imza atarak müşterilerimize akılcı çözümler üretmekteyiz.

    Dekorasyon – Hayalini kurduğunuz mekanları gerçeğe çeviriyoruz.

    Projelendirme – Mekan ölçüleri alındıktan sonra uzman kadromuz ile uygulanabilecek en doğru projeyi sizin için çalışıyoruz.

    Mobilya ve Aksesuar – Dekorasyon ile en uyumlu mobilya ve aksesuarları temin ederek bir bütünlük oluşturuyoruz.

    3D Çizim ve Sunum –  Uygulama öncesi tüm detayları görebileceğiniz 3D çizimi tasarlayarak bitmiş halini görmenizi sağlıyoruz.

    Hizmetler
    Mimari ve İç Mimari
    Hizmet alanları
    İstanbul ve istanbul
    Adres
    99999 Istanbul
    Türkiye
    +90-5300000000
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