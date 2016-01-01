otuz4design

2016 yılında faaliyetlerine başlayan, 2018’de organizasyon alanında da aktif hale gelen firmamız, bugün itibariyle müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadır. Firmamız, günümüzde hem yurtiçi hem de yurtdışı projeler alarak sektörel portföyünü günden güne geliştirmektedir. İç Mimarlık alanında Türkiye başta olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Türkmenistan gibi komşu ülkelerde projelere imza atarak müşterilerimize akılcı çözümler üretmekteyiz.

Dekorasyon – Hayalini kurduğunuz mekanları gerçeğe çeviriyoruz.

Projelendirme – Mekan ölçüleri alındıktan sonra uzman kadromuz ile uygulanabilecek en doğru projeyi sizin için çalışıyoruz.

Mobilya ve Aksesuar – Dekorasyon ile en uyumlu mobilya ve aksesuarları temin ederek bir bütünlük oluşturuyoruz.

3D Çizim ve Sunum – Uygulama öncesi tüm detayları görebileceğiniz 3D çizimi tasarlayarak bitmiş halini görmenizi sağlıyoruz.