Yaman Designs

GERÇEK GEYİK BOYNUZUNDAN MOBİLYA, AYDINLATMA, AKSESUAR TASARIM ve İMALATI.

Geyikler her sene doğal olarak boynuzlarını döker ve 3 ay sonra yenilerini çıkartırlar. !!!

Tasarımlarımızda kullandığımız Geyik Boynuzları ile birlikte kullanılan bütün yardımcı objeler doğal olup lamba şapkalarımızda da isteğe bağlı olarak ham keçi derisinde kullanılabilir. Ürünlerimiz sadece kişiye yada konsepte özel olarak tasarlanır ve tamamen el işçiliği ile imal edildiğinden dolayı tek ve eşsizdir.

DEER ANTLER FURNİTURE, LİGHTİNG, ACCESSORİES DESİGN and MANUFACTURİNG.