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Yaman Designs
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    • GERÇEK GEYİK BOYNUZUNDAN MOBİLYA, AYDINLATMA, AKSESUAR TASARIM ve İMALATI.

     Geyikler her sene doğal olarak boynuzlarını döker ve 3 ay sonra yenilerini çıkartırlar. !!!               

    Tasarımlarımızda kullandığımız Geyik Boynuzları ile birlikte kullanılan bütün yardımcı objeler doğal olup lamba şapkalarımızda da isteğe bağlı olarak ham keçi derisinde kullanılabilir. Ürünlerimiz sadece kişiye yada konsepte özel olarak tasarlanır ve tamamen el işçiliği ile imal edildiğinden dolayı tek ve eşsizdir.

    DEER ANTLER FURNİTURE, LİGHTİNG, ACCESSORİES DESİGN and MANUFACTURİNG.

    Hizmetler
    Tasarım ve dizayn ve imalat.
    Hizmet alanları
    • Mobilya
    • aydınlatma
    • aksesuar
    • İSTANBUL
    Adres
    Eski Kadıköy yolu No-10 Tepebaşı -ÜMRANİYE
    34764 İstanbul
    Türkiye
    +90-5321737217 www.yamandesigns.com
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