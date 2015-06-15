Durak Art Deco & modern

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Art deco,retro,vintage,modern
Yaşam alanlarımızı daha cazip kılmak ve konforlu vakit geçirmek için iç dekorasyona
özen göstermemiz gerekir. Bir dairede en titizlenilen bölüm ise oturma
odalarıdır.
Ağırlıklı olarak ev dekorasyon örneklerini derledik, ancak ofis ve mağaza dekorasyonu da yükselen trendlerden biri. Zira bir hizmetin veya ürünün kalitesi kadar nasıl
sunulduğu da bir o kadar önemli.
İç dekorasyon ile birlikte evimizdeki mobilyaların modeli, hangi tarz olduğu, ne tür aksesuarlarla dizayn edileceği gibi konular
önem kazandı. Bir ev dekorasyonunda şüphesiz en titizlenen bölüm
misafirlerinizi ağırladığınız salon…