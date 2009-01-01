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EDOFLEKS AS
Duvar Kağıdı & Boyamaları Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • Edo-Tex Duvar kağıtları, EDOFLEKS AS EDOFLEKS AS İç Dekorasyon
    Edo-Tex Duvar kağıtları
    Silinebilir Duvar Kağıdı, EDOFLEKS AS EDOFLEKS AS BanyoDekorasyon
    Silinebilir Duvar Kağıdı
    Tekstil Tabanlı Duvar kağıdı, EDOFLEKS AS EDOFLEKS AS İç Dekorasyon
    Tekstil Tabanlı Duvar kağıdı

    1978 yılındaki kuruluşundan bugüne dekorasyon sektöründe, üretim ve ithalatla faaliyet gösteren firmamızın 2009 yılında ithal duvar kağıdı alanında Türkiye Distribütörlüğüyle devam eden bu yolculukta gösterdiğimiz ilkeli duruşumuz, bizim sektörün en güvenilir firmaları arasında olmamızı sağlamıştır.

    Otel, hastane, ofis, konut gibi ve daha birçok alanda, yüksek dayanıklılığın ön planda olduğu, tüm seçkin projelerde tekstil tabanlı duvar kağıtları tercih edildiği malumunuzdur , bununla beraber ürün yelpazemizde bulunan tekstil tabanlı vinil duvar kağıtları ve tekstil duvar kaplamalarıda mevcuttur. Evinizin ve iş yerinizin renk stiline uygun kontrat duvar kağıtları ilede atmosferine yaptığımız katkı paha biçilemez. Yaptığımız büyük yatırımla alt yapısı 2 yıl süren AR-GE çalışmalarının tamamlandığı ürünümüzün artık Türkiye’de kurulu kapasitesiyle Türkiye’nin ve EMEA bölgesinin en büyük, dünyanın 3. büyük tesisinde uluslararası standartlarda üretildiğini müjdelemek isteriz. Projelerde şartnamelere uygun talep edilen ürünümüz son teknoloji ile üretilmiş olup anti mikrobiyal, güç tutuşur, su geçirmez, yıkanabilir, gün ışığından solmaz, UV dayanımı, fitalatsız oluşu, toksik kimyasallar ve ağır metaller içermez özellikleri, ürünün ana standartlarında mevcut olup ve tüm sertifikalara sahiptir. Geniş renk ve desen yelpazemizle numune ve örnek uygulamalarınız için stokumuzun her daim hazır olması, üretim aşamasında da sunduğumuz kısa terminle projelerinizde büyük avantajlar sağlamayı hedefliyoruz.

    Hizmetler
    Tekstil tabanlı duvar kağıtları Üretimi
    Hizmet alanları
    Mimari Projeler ve ISTANBUL
    Adres
    Brandium R5 Blok ATASEHIR
    34750 Istanbul
    Türkiye
    +90-5322957385 www.edofleks.com
    Yasal mülkiyet

    Edofleks A.S

    Değerlendirmeler

    Celal Güleç
    Duha Dekorasyon süper ürünlerimiz var Ankara'da çok uygulama yaptık şimdide Çorum'da sizin ürünlerimizi uygulamaya başliyacagim nasip olursa İnşallah
    neredeyse 3 yıl önce
    tunç yayla
    Yogun buharli bir banyo ortaminda uygulanabilirmi..kabarma veya atma yaparmi..buna benzer alanlarda garanti veriyormusunuz
    yaklaşık 2 yıl önce
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