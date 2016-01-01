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AderYapı
Mimarlar 42
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • İnşaat yapım, AderYapı AderYapı Klasik Evler Tuğla Beyaz
    İnşaat yapım, AderYapı AderYapı Klasik Evler Tuğla Beyaz
    İnşaat yapım, AderYapı AderYapı Klasik Evler Tuğla Kırmızı
    +1
    İnşaat yapım
    Projelendirme ve 3D plan hazırlaması, AderYapı AderYapı Apartman Beton Beyaz
    Projelendirme ve 3D plan hazırlaması, AderYapı AderYapı Apartman Beton
    Projelendirme ve 3D plan hazırlaması, AderYapı AderYapı Apartman Beton Beyaz
    +1
    Projelendirme ve 3D plan hazırlaması

    1990 yılından beri,Ader Gayrimenkul Yatırım adı altında hizmet veren firmamız,2016 yılı itibariyle  ADER YAPI-Mühendislik ve Mimari Tasarım Hizmetleri adı altında hizmet vermektedir.Ader yapı ,olarak yaşamınızda kalıcı izler bırakmayı hedefleyen firmamız,geçmişten bugüne kadar sayısız işlere imzasını atmıştır.Firmamız bünyesinde işlerinde deneyim saglamış Mimar,İnşaat Mühendisi ve Makine Mühendisi ekip arkadaşlarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    Mühendislik ve Mimari Tasarım Hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Proje&Tadilat&Dekorasyon
    • 42
    Adres
    Şeker mah.Ermiş sok.No:38/D
    42000 42
    Türkiye
    +90-5352346808 www.aderyapi.com
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