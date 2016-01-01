1990 yılından beri,Ader Gayrimenkul Yatırım adı altında hizmet veren firmamız,2016 yılı itibariyle ADER YAPI-Mühendislik ve Mimari Tasarım Hizmetleri adı altında hizmet vermektedir.Ader yapı ,olarak yaşamınızda kalıcı izler bırakmayı hedefleyen firmamız,geçmişten bugüne kadar sayısız işlere imzasını atmıştır.Firmamız bünyesinde işlerinde deneyim saglamış Mimar,İnşaat Mühendisi ve Makine Mühendisi ekip arkadaşlarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.