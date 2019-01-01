Modern Perde 92 yılında Osman Tekin tarafından kurulmuştur. Firmamız perde ile ilgili tüm yenilikleri müşterilerine sunmak ta öncü aynı zaman da eskinin kaliteli işciliğini makul fiyatlarda sunarak mahallenin esnafı kimliğini de taşımaktadır. Küçük esnaf kimliğimiz in dışında müşterilerimizin isteği doğrultusunda Mersin den Muğla ya Çanakkale den İzmir e gerek ev perdeleri gerekse iş yeri prejelerini özenle tamamlamanın gururu ve tecrübesini taşıyoruz.