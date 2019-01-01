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Modern Perde
Perde, Panjur & Jaluziler İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • 2019 ilk çalışmamız , Modern Perde Modern Perde İç Dekorasyon Sentetik
    2019 ilk çalışmamız , Modern Perde Modern Perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
    2019 ilk çalışmamız

    Modern Perde 92 yılında Osman Tekin tarafından kurulmuştur. Firmamız perde ile ilgili tüm yenilikleri müşterilerine sunmak ta öncü aynı zaman da eskinin kaliteli işciliğini makul fiyatlarda sunarak mahallenin esnafı kimliğini de taşımaktadır. Küçük esnaf kimliğimiz in dışında müşterilerimizin isteği doğrultusunda Mersin den Muğla ya Çanakkale den İzmir e gerek ev perdeleri gerekse iş yeri prejelerini özenle tamamlamanın gururu ve tecrübesini taşıyoruz.

    Hizmetler
    Perde satış ve uygulama mağazası
    Hizmet alanları
    perde ve İstanbul
    Adres
    Şemsettin gÜnaltay caddesi kaptan arif sokak no:61/a kadıköy – İst
    34738 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163860496 www.perdemodern.com

    Değerlendirmeler

    Tamer Nebi Karacan
    İlgili dürüst bir satıcı. Teşekkürler
    yaklaşık 1 yıl önce
    Ebru Kurban
    Hem iş yerimizi hem evimizi teslim ettik. Murat Bey’in iş ahlakını da çok sevdik. Tekrar teşekkür ederiz.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Cuneyt Gungor
    Sorun yaşamamak için uzak durun
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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