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- İzmir
- Adres
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35310 İzmir
Türkiye
+90-2322343403 mittamimarlik.com
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Mitta Mimarlık, 2018 yılında Mimar Gonca KARADİRLİK ve
İç Mimar Başak Selin UYGUR tarafından kurulmuştur. Mimarlık, iç mimarlık, danışmanlık ve uygulama hizmeti veren, proje ve yapı deneyimini fonksiyonel bir anlayışla birleştirip kaliteli ve güvenli yaşam alanları oluşturan bir tasarım ofisidir.