Yasal mülkiyet

Mitta Mimarlık, 2018 yılında Mimar Gonca KARADİRLİK ve

İç Mimar Başak Selin UYGUR tarafından kurulmuştur. Mimarlık, iç mimarlık, danışmanlık ve uygulama hizmeti veren, proje ve yapı deneyimini fonksiyonel bir anlayışla birleştirip kaliteli ve güvenli yaşam alanları oluşturan bir tasarım ofisidir.