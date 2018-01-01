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Mitta Mimarlık &amp; İç Mimarlık
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Balıkesir Sınav Koleji, Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Ticari alanlar
    Balıkesir Sınav Koleji
    M.A Evi, Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Modern Havuz
    M.A Evi, Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Modern Evler
    M.A Evi, Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Modern Evler
    +6
    M.A Evi
    Urla Otel Projesi, Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Ticari alanlar
    Urla Otel Projesi, Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Ticari alanlar
    Urla Otel Projesi, Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Mitta Mimarlık & İç Mimarlık Ticari alanlar
    +2
    Urla Otel Projesi
    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • danışmanlık
    • uygulama ve 3d görseller
    Hizmet alanları
    • villa
    • konut
    • okul
    • fabrika
    • ofis
    • İzmir
    Adres
    35310 İzmir
    Türkiye
    +90-2322343403 mittamimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Mitta Mimarlık, 2018 yılında Mimar Gonca KARADİRLİK ve

    İç Mimar Başak Selin UYGUR tarafından kurulmuştur. Mimarlık, iç mimarlık, danışmanlık ve uygulama hizmeti veren, proje ve yapı deneyimini fonksiyonel bir anlayışla birleştirip kaliteli ve güvenli yaşam alanları oluşturan bir tasarım ofisidir.

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