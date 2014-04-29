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Elit Perde
Perde, Panjur & Jaluziler Çanakkale
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • Elit Perde 2018, Elit Perde Elit Perde Ev İçiTekstil Ürünleri Tekstil Altın Sarısı
    Elit Perde 2018
    Elit Perde, Elit Perde Elit Perde Akdeniz Evler
    Elit Perde, Elit Perde Elit Perde Akdeniz Evler
    Elit Perde
    Zengin Ev Perde, Elit Perde Elit Perde
    Zengin Ev Perde, Elit Perde Elit Perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
    Zengin Ev Perde, Elit Perde Elit Perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
    +2
    Zengin Ev Perde
    Duvar Kağıdı Görselleri, Elit Perde Elit Perde Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Duvar Kağıdı Görselleri, Elit Perde Elit Perde Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Duvar Kağıdı Görselleri, Elit Perde Elit Perde Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +9
    Duvar Kağıdı Görselleri
    Çatı Katı Perde Çözümleri, Elit Perde Elit Perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
    Çatı Katı Perde Çözümleri, Elit Perde Elit Perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
    Çatı Katı Perde Çözümleri, Elit Perde Elit Perde Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
    +3
    Çatı Katı Perde Çözümleri
    Perde ile gelen sanat, Elit Perde Elit Perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
    Perde ile gelen sanat
    Hepsini göster: 7 proje

    Çanakkale'de 1995 yılından beri perdecilik alanında hizmet vermekteyiz. 2008 yılından itibaren Duvar Kağıdı, Döşemelik Kumaş ve İthal Parke konusunda da geniş ürün çeşitlerimizi müşterilerimize sunmaktayız. Perdecilik sadece ürün satmak değil, her eve en uygun çözümü sunmaktır. Duvar kağıtlarımız ve döşemelik kumaşlarımız ile oluşturacağımız kombinasyonlarla yepyeni bir görünüme kavuşabilirsiniz.

    Hizmetler
    • perde
    • Duvar Kağıdı
    • Döşemelik kumaş
    • jaluzi
    • Stor
    • zebra perde
    • ithal parke
    • bebek odası halısı
    • perde aksesuarları
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Çanakkale
    Adres
    Degirmenlik sok. no:56 / B
    17100 Çanakkale
    Türkiye
    +90-2869110211 www.elitperde.com

    Değerlendirmeler

    Özatalay Mefruşat
    İşinin ehli Çanakkale nin en iyi en güvenilir perdecisi diyebilirim sahibi Levent Zengin de çok iyi biridir hayırlı işler diliyorum
    5 ay önce
    Nazmi Ulusoy
    İşlerinin ehli güzel esnaf kalitenin adresi tavsiye ederim
    7 ay önce
    Engin Deniz EMİRSOY
    2+1 dairemiz için profesyonel ekip gelip ölçüleri alıp evin güneş görme noktasından tutun koltuk renklerinden duvar boyası kişisel sevdiğimiz renkleri harmanlayıp tavsiye ettikleri renkleri kalite li tül ve güneşlik tercihleri ile bizi yönlendirip doğru ve kaliteli ürünleri almamızı sağlayan işletme sahibi dahil herkes'e teşekkürlerimi sunarım 😊
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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