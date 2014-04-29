Elit Perde

Çanakkale'de 1995 yılından beri perdecilik alanında hizmet vermekteyiz. 2008 yılından itibaren Duvar Kağıdı, Döşemelik Kumaş ve İthal Parke konusunda da geniş ürün çeşitlerimizi müşterilerimize sunmaktayız. Perdecilik sadece ürün satmak değil, her eve en uygun çözümü sunmaktır. Duvar kağıtlarımız ve döşemelik kumaşlarımız ile oluşturacağımız kombinasyonlarla yepyeni bir görünüme kavuşabilirsiniz.