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Miss Temizlik
Online Mağazalar İstanbul
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Değerlendirmeler (6)
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    • Misdepo.com

    17 yıldır Göztepe bölgesinde 3 şube ile hizmet veren Miss Temizlik artık e-Ticaret ile ürünlerini internete taşıyor. Daha geniş kitlere ulaşarak sizlere en uygun fiyatlardan yararlanmasını sağlayacak misdepo.com da evinizin veya iş yerinizin tüm temizlik ve ambalaj malzemelerini bulabileceksiniz. Büyük markaları bünyesinde barındıran misdepo.com yüzey temizleyici olan Tampa markasının, hasta bezinin bir numarası olan Canped markasının, %100 organik ve doğal Green Clean markasının ve diğer büyük markaların ürünlerini sizlere en uygun fiyata satışa sunuyor. Kadıköy temizlik malzemesi deyince akla ilk gelen yer olan misdepo.com da alış-veriş yapmak çok kolay. Basit arayüzü ile herkesin rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde ürünleri inceleyip alabileceği, sitede ürünler hakkında bilgi almak istenildiğinde WhatsApp ile bire bir iletişime geçebileceği bir e-ticaret sitesidir. Müşteri memnuniyetini önemseyen misdepo.com ailesi sizlere sitede ki uygun fiyatlarla ve hızlı teslimat ile yardımcı oluyor. Kredi kartı, havale veya kapıda ödeme ile evinizin veya iş yerinizin temizlik malzemelerini misdepo.com'dan alabilirsiniz.

    Hizmetler
    ev ve iş yerlerinin tüm temizlik malzemelerin satışı ve kapınıza kadar teslimat
    Hizmet alanları
    • Temizlik ürünleri satışı
    • İstanbul
    Adres
    Nadirağa Sk. Göztepe Sabit Pazarı No:18 Göztepe Kadıköy İSTANBUL
    34730 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163023091 misdepo.com

    Değerlendirmeler

    BURAK ŞAHİN
    4 yıldan fazla önce
    Murat Akkoyun
    neredeyse 3 yıl önce
    Erhan Taşçi
    Uygun fiyatın adresi ehasta
    yaklaşık 6 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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