Misdepo.com
17 yıldır Göztepe bölgesinde 3 şube ile hizmet veren Miss Temizlik artık e-Ticaret ile ürünlerini internete taşıyor. Daha geniş kitlere ulaşarak sizlere en uygun fiyatlardan yararlanmasını sağlayacak misdepo.com da evinizin veya iş yerinizin tüm temizlik ve ambalaj malzemelerini bulabileceksiniz. Büyük markaları bünyesinde barındıran misdepo.com yüzey temizleyici olan Tampa markasının, hasta bezinin bir numarası olan Canped markasının, %100 organik ve doğal Green Clean markasının ve diğer büyük markaların ürünlerini sizlere en uygun fiyata satışa sunuyor. Kadıköy temizlik malzemesi deyince akla ilk gelen yer olan misdepo.com da alış-veriş yapmak çok kolay. Basit arayüzü ile herkesin rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde ürünleri inceleyip alabileceği, sitede ürünler hakkında bilgi almak istenildiğinde WhatsApp ile bire bir iletişime geçebileceği bir e-ticaret sitesidir. Müşteri memnuniyetini önemseyen misdepo.com ailesi sizlere sitede ki uygun fiyatlarla ve hızlı teslimat ile yardımcı oluyor. Kredi kartı, havale veya kapıda ödeme ile evinizin veya iş yerinizin temizlik malzemelerini misdepo.com'dan alabilirsiniz.
- Hizmetler
- ev ve iş yerlerinin tüm temizlik malzemelerin satışı ve kapınıza kadar teslimat
- Hizmet alanları
- Temizlik ürünleri satışı
- İstanbul
- Adres
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Nadirağa Sk. Göztepe Sabit Pazarı No:18 Göztepe Kadıköy İSTANBUL
34730 İstanbul
Türkiye
+90-2163023091 misdepo.com