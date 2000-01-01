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VISUAL DESIGN STUDIO
3D Görselleştirme Bursa, Türkiye
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ofis+, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Ofis+, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Ofis+, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    +8
    Ofis+
    Enyıl Villa, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Enyıl Villa, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Enyıl Villa, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    +3
    Enyıl Villa
    Bulvar Deluks, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Bulvar Deluks, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Bulvar Deluks, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    +4
    Bulvar Deluks
    FLORA VİTA, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    FLORA VİTA, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    FLORA VİTA, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    +3
    FLORA VİTA
    PARKORA, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    PARKORA, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    PARKORA, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    +4
    PARKORA
    Villa çamlıca, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Villa çamlıca, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    Villa çamlıca, VISUAL DESIGN STUDIO VISUAL DESIGN STUDIO
    +7
    Villa çamlıca
    Hepsini göster: 11 proje

    Şirketimiz Bursa merkezli tasarım ve görselleştirme konularında faaliyet göstermektedir. vds3d ana firmamız olan TAGDESIGNLAB bünyesinde tasarım ve görselleştirme işlerinde çalışmaktadır. Şirketimiz Yaklaşık olarak 16 yıldır faaliyet göstermektedir. Faaliyetlerini yurt dışı ve yurt içinde yapmaktadır.

    Animasyon, render, 360 panorama vb. dijital alanlarda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

    Hizmetler
    • Mimari tasarım
    • iç mekan dekorasyonu
    • render ve animasyon çalışmaları.
    • 3d Görselleştirme hizmetleri
    • Cephe tasarımı
    Hizmet alanları
    Yurt dışı ve yurt içinde faaliyet sürdürmekteyiz.
    Adres
    Altıniş plaza Konak mh.Kursunlu sok. No:11/13 Nilüfer
    16253 Bursa, Türkiye
    Türkiye
    +90-2242207284 www.vds3d.com
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