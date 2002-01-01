EVSAN PREFABRİK

Bizimle birlikte bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.... İster Profesyonel, isterseniz hobi olarak, kendi evinizi, villanızı kendiniz yapabilirsiniz. Ahşap karkaslı olarak Villa,hafta sonu tatil evleri,köy,dağ ve yayla evleri,bağ-bahçe ve hobi evlerinizi hem ekonomik olsun,hemde hobi olarak kendim uğraşıp yapmak istiyorum diyorsanız, lütfen bizi arayın... Sizlere; beğendiğiniz veya kendi tasarımınız olan ahşap karkaslı bir projenin maliyetini (+ - %5), malzeme listesini, montaj projelerini ve montaj aşamasında gerekli olan bilgileri bir paket halinde veriyoruz.

Ahşap Karkaslı Villa veya Prefabrik bir ev yaptırmak yada kendiniz yapmak istiyorsanız;

1- Proje tasarımının yapılması,

2- Mimari projelerinin çizilmesi,

3- En uygun kullanılacak ahşap profil kesitlerine göre imalat projelerinin çizilmesi (Duvar,döşeme ve çatı panellerinin detaylı projelendirilmesi),

4- Üretim projelerine göre kullanılacak ahşap profil ve diğer kaplama malzeme metrajlarının yapılması.Çıkan metrajlara göre,kullanılacak malzeme birim fiyatlarının araştırmasının yapılması ve işin maliyetinin çıkartılması.(Metrajın çıkartılması malzeme fire oranı minimuma indirir ve gereksiz yere maliyeti artırmaz.),

5- Gerekli görüldüğü takdirde elektrik ve tesisat projelerinin ücreti karşılığında çizilmesi,

6- Ahşap Karkas montajının sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için,ahşap karkas imalatının başından montajın sonuna kadar gerekli kontrollerin ara-ara yapılması,(İşin Ankara dışında olması halinde Yeme-içme,konaklama ve yol ücretleri iş verene aittir.)

Proje tasarımı,Mimari Projelerinin çizimi,İmalat paftalarının oluşturulması ve montaj danışmanlık hizmet ücretimin ödeme planı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- % 5 Proje tasarımına başlarken,(Avans)

2- % 45 İmalat projelerinin bitiminde,

3- % 35 Malzeme metrajının ve maliyet hesabının bitiminde,

4- % 15 Projenin ahşap karkas inşaatının tamamlanmasında, ödemesi alınır.

** Tek katlı prefabrik konutun Proje+Montaj danışmanlık fiyatı 60.00 TL/m2 dir.

** Çift katlı prefabrik konutun Proje+Montaj danışmanlık fiyatı 65.00 TL/m2 dir.