Best Door olarak, aylık 30.000 kapasiteli fabrikamızda iç kapı üretmekteyiz.

Ahşap kaplamalı kapı, Lake kapı, Melamin kapı, PVC Kapı, Laminat Kapı ve Amerikan Panel Kapı olmaz üzere 6 kategoride kapı takımı üretmekteyiz. Firmamız ISO 9001 ve 14001 sertifikalarına sahip, ürünlerimiz TSE’ye uygundur

Türkiye’de bir ilk olan toz boya tesisimizde solvent içermeyen, hem çevreye hem de insan sağlığına kapılar üretiyoruz.