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Best Door
Kapılar Tekirdağ
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

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    • PORTO SERİSİ, Best Door Best Door Pencere & KapılarKapılar Ahşap Beyaz
    PORTO SERİSİ, Best Door Best Door Pencere & KapılarKapılar Ahşap Gri
    PORTO SERİSİ
    Best Door Lake Kapılar, Best Door Best Door
    Best Door Lake Kapılar, Best Door Best Door
    Best Door Lake Kapılar, Best Door Best Door
    Best Door Lake Kapılar
    Best Door Toz Boyalı Kapılar , Best Door Best Door
    Best Door Toz Boyalı Kapılar , Best Door Best Door
    Best Door Toz Boyalı Kapılar

    Best Door olarak, aylık 30.000 kapasiteli fabrikamızda iç kapı üretmekteyiz. 

    Ahşap kaplamalı kapı, Lake kapı, Melamin kapı, PVC Kapı, Laminat Kapı ve Amerikan Panel Kapı olmaz üzere 6 kategoride kapı takımı üretmekteyiz. Firmamız ISO 9001 ve 14001 sertifikalarına sahip, ürünlerimiz TSE’ye uygundur

    Türkiye’de bir ilk olan toz boya tesisimizde solvent içermeyen, hem çevreye hem de insan sağlığına kapılar üretiyoruz.

    Hizmetler
    • Lake
    • PVC
    • Amerikan
    • Laminant
    • Ahşap
    • Melamin Kapı Takımı
    Hizmet alanları
    Kapılar
    Adres
    Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi
    59500 Tekirdağ
    Türkiye
    +90-5495492378 www.bestdoor.com.tr

    Değerlendirmeler

    ERTAN ÜNLÜSOY (Gezgin)
    Kapı işinde uzman
    2 ay önce
    davul zurna kiralama istanbul
    Güzel memnunum
    8 ay önce
    ALİ TINKIR
    Güzel ve faydali
    9 ay önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
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