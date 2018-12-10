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Donkişot Ahşap Dünyası
Marangozlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Hizmetler

  • MARANGOZLUK HİZMETLERİ
  • AHŞABA DAİR HER ŞEY
  • MİMARLIK

Projeler

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    • Bahçe Dekorasyonu, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    Bahçe Dekorasyonu, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Bahçe Dekorasyonu, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası BahçeÇit & Duvarlar Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Bahçe Dekorasyonu
    Özel Tekne Tasarımı, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Akdeniz Yat & Jetler Ahşap Ahşap rengi
    Özel Tekne Tasarımı, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Asyatik Yat & Jetler Ahşap Ahşap rengi
    Özel Tekne Tasarımı, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Asyatik Yat & Jetler Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Özel Tekne Tasarımı
    Ahşap Tente - Pergole, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Kahverengi
    Ahşap Tente - Pergole, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Kahverengi
    Ahşap Tente - Pergole, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Kırmızı
    Ahşap Tente - Pergole
    Beyaz Pergole, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Beyaz
    Beyaz Pergole, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Beyaz
    Beyaz Pergole, Donkişot Ahşap Dünyası Donkişot Ahşap Dünyası Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Beyaz
    Beyaz Pergole

    Donkişot Ahşap markası Bodrum Türkbükü'nde doğaya ve gelecek kuşaklara duyarlı özel tasarım ahşap çalışmaları ile A'dan Z'ye mimarlık hizmetleri sunar.

    Hizmet alanları
    • İNŞAAT
    • MARANGOZLUK
    • TADİLAT
    • ÇUKURCUMA
    • BEYOĞLU
    • TAKSİM
    • BAHÇELİEVLER
    • İSTANBUL
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Firuzağa mah. Bostanbaşı Cad. No: 23 Çukurcuma Beyoğlu / İstanbul ATÖLYE: Çobançeşme mah. Halitpaşa sk. No: 29/A Yenibosna / Bahçelievler
    34440 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5325211717 www.donkisotahsapdunyasi.com

    Değerlendirmeler

    Can Utku Bereketli Can Utku Bereketli
    Pergola yapımı için çalışma şansı yakaladığımız Don Kişot Ahşap markası, hem sürecin işleyişi hem de sonucu ile bizleri oldukça memnun ettiğini söyleyebiliriz. Ailem ve ben bundan sonrası için bol şanslar diliyoruz.
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mart 2019
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