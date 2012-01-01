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İç Mimarlar İzmir
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    2012 yılından beri tadilat sektöründe hizmet veriyorum.İlk 3 yıl piyasa analizi ve eksiklerin neler olduğunu tespit etmek için işlerimi dışardan yaptırarak hizmet verdim.2015 yılında kendi atölyemi ve ekibimi kurarak yapmış olduğum fizibilite çalışmları ile sektördeki kendime göre eksiklikleri tespit edip her geçen gün kendimizi geliştirerek sektörde hizmet vermeye devam ediyoruz.Doğma büyüme izmirliyim ve hayat felsefem “Çözümsüz bir şey yoktur”Herkese iyi çalışmalar...

    Hizmetler
    • Ahşap
    • Mobilya ve Anahtar Ev Tadialtı
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Karabağlar
    35150 İzmir
    Türkiye
    +90-5544420225
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