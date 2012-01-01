2012 yılından beri tadilat sektöründe hizmet veriyorum.İlk 3 yıl piyasa analizi ve eksiklerin neler olduğunu tespit etmek için işlerimi dışardan yaptırarak hizmet verdim.2015 yılında kendi atölyemi ve ekibimi kurarak yapmış olduğum fizibilite çalışmları ile sektördeki kendime göre eksiklikleri tespit edip her geçen gün kendimizi geliştirerek sektörde hizmet vermeye devam ediyoruz.Doğma büyüme izmirliyim ve hayat felsefem “Çözümsüz bir şey yoktur”Herkese iyi çalışmalar...