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Passionis Mimarlik
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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    • Mutfak Tasarımı, Passionis Mimarlik Passionis Mimarlik
    Mutfak Tasarımı, Passionis Mimarlik Passionis Mimarlik
    Mutfak Tasarımı, Passionis Mimarlik Passionis Mimarlik
    +5
    Mutfak Tasarımı

    PASSİONİS MİMARLIK der ki;‘’ÇÜNKÜ BİR TUTKUDUR TASARIM’’

    Evrensel, küresel, ulusal ve yerel değerlerin sentezi olmadan tasarım yapılamaz. Mimari tasarım her konu için tasarımcının birikimi ve yeteneğine paralel olarak çok farklı çözümler üretebildiği, 3. boyutta düşünebilmenin ve yaratıcılığın çok önemli olduğu, yapılan tasarımlarda yerel/kültürel değerlerin göz önünde tutulması zorunluluğu olan bir yetenektir anlayışıyla Mimar Sevcan Bora tarafından kurulan PASSİONİS MİMARLIK; UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği), AESOP(Avrupa Planlama Okulları Birliği) gibi kurulların öngördüğü eğitim ilkelerine, yöresel ve kültürel özelliklerimizi de katarak çalışmalarını şekillendirilmektedir. Firmamızın hedefi, iyi mimar veya iyi bir planlamacı olmanın yanı sıra ilkelerine bağlı, laik, hür düşünceli, toplumsal sorunlara duyarlı, kendi çıkarından çok toplumun çıkarlarına önem veren, dürüst meslek sahibi insanlarla çalışmaya yöneliktir. Firmamızın mimari ve iç mimari alanlarında işlerinin çoğunluğunu konsept tasarım alanlarının oluşturuldugu kurumsal mekanlar eğitim,sağlık,gıda,finans, oﬁs alanları, oteller, çeşitli genel müdürlükler, ﬁnansal kurum şubeleri ve mağazalar oluşturmaktadır. Fuar standları, konutlar ve endüstriyel yapılar gibi konulardaki pek çok çalışmasının yanı sıra, çeşitli yarışma dereceleri ve mesleki yayın organlarında yayımlanmış tasarım projeleri bulunmaktadır .

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Esenyalı Mah. E-5 Yanyol Cad. Uygar Sk. No: 61 Varyap Plaza Kat: 2 No: 193 Pendik
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164932224 www.passionismimarlik.com
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