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MESKEN ÇELİK YAPI
İnşaat Şirketleri İzmir
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • GÜZELBAHÇE - DOĞAL TAŞ DAĞ EVİ, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Kırma çatı Metal Kahverengi
    GÜZELBAHÇE - DOĞAL TAŞ DAĞ EVİ, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Kırma çatı Metal Metalik/Gümüş
    GÜZELBAHÇE - DOĞAL TAŞ DAĞ EVİ, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Kır evi Taş Kahverengi
    +3
    GÜZELBAHÇE - DOĞAL TAŞ DAĞ EVİ
    URLA - YAZLIK VİLLA - TADİLAT ve HAFİF ÇELİK KONUT PROJESİ, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI
    URLA - YAZLIK VİLLA - TADİLAT ve HAFİF ÇELİK KONUT PROJESİ, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI
    URLA - YAZLIK VİLLA - TADİLAT ve HAFİF ÇELİK KONUT PROJESİ, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI
    +19
    URLA - YAZLIK VİLLA - TADİLAT ve HAFİF ÇELİK KONUT PROJESİ
    İlave Kat - Gazbetonlu Hafif Çelik , MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Modern Evler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    İlave Kat - Gazbetonlu Hafif Çelik , MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Villa Demir/Çelik Gri
    İlave Kat - Gazbetonlu Hafif Çelik , MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Müstakil ev Demir/Çelik Gri
    +1
    İlave Kat - Gazbetonlu Hafif Çelik
    Dağ Evi - Gazbetonlu Hafif Çelik / 4 mevsimlik , MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Kırsal Evler Demir/Çelik Beyaz
    Dağ Evi - Gazbetonlu Hafif Çelik / 4 mevsimlik
    Urla - Çelik Konstrüksiyon Asma Kat, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Zeminler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    Urla - Çelik Konstrüksiyon Asma Kat, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Zeminler Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    Urla - Çelik Konstrüksiyon Asma Kat, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Çatı Demir/Çelik Metalik/Gümüş
    +2
    Urla - Çelik Konstrüksiyon Asma Kat
    ALAÇATI - ÇELİK VİLLA, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Modern Evler Demir/Çelik Beyaz
    ALAÇATI - ÇELİK VİLLA, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Modern Evler Ahşap Kahverengi
    ALAÇATI - ÇELİK VİLLA, MESKEN ÇELİK YAPI MESKEN ÇELİK YAPI Modern Evler Demir/Çelik Bej
    +18
    ALAÇATI - ÇELİK VİLLA
    Yapıdaki partneriniz… Mesken Çelik Yapı, gerek kendi müstakil evini yaptırmak isteyenler, gerekse yapı sektöründe faaliyet gösteren mimar, mühendis veya müteahhit gibi tüm aktörler için ideal çözüm ortağınızdır… İhtiyacınız ister tek odalı bir bahçe evi, ister sekiz yatak odalı bir malikane olsun… Yapı elemanı olarak çelik, küçük veya büyük, modern veya klasik tüm konut ihtiyaçlarına uygun tasarım imkanı veren bir yapı sistemidir. Çeliğe ilaveten gazbeton ile donatılan %100 Türk patentli bu yapı sistemi; betonarme veya diğer çelik evlere kıyasla sağlamlığı, yüksek yalıtım değeri, daha kolay ve hızlı üretilmesi ve daha uzun ömürlü olması gibi pek çok avantajı beraberinde sunuyor.    Mesken Çelik Yapı, yüksek standartlara sahip, kaliteli, katma değerli konut projeleri üretmeye odaklanmıştır.
    Hizmetler
    • Müstakil konut projeleri
    • çelik konstrüksiyon
    • çelik ev
    • çelik villa
    • modüler çelik yapı
    • pasif ev
    • passive house
    • tek katlı ev
    • bungalow
    • dubleks ev
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    İZMİR
    Adres
    Beyazevler Mah. 544 Sok. No:77/B
    35410 İzmir
    Türkiye
    +90-5324104666 www.meskencelik.com

    Değerlendirmeler

    Cemal GENÇ
    Tahsin abi işinin ehli bir ustadir işinizi güvenle verebilirsiniz 👏
    6 ay önce
    sefik cicek
    Çok memnun kaldık ,bizimle çok iyi ilgilendiler.herkese tavsiye ederiz.
    7 ay önce
    Kaan AYCAN
    Tahsin Bey’e çok teşekkür ederiz bizi yaptıracağımız ve şu an yaptırmakta olduğumuz çelik ev için çok iyi dinleyip doğru bir şekilde bilgilendi,, yaptığı her işte özenli ve dikkatli yapmış olmak için değil güzel bir proje ortaya çıkarmak için uğraşıyor ve emek veriyor
    6 ay önce
    Tüm 9 değerlendirmelerini göster
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