MESKEN ÇELİK YAPI

Yapıdaki partneriniz… Mesken Çelik Yapı, gerek kendi müstakil evini yaptırmak isteyenler, gerekse yapı sektöründe faaliyet gösteren mimar, mühendis veya müteahhit gibi tüm aktörler için ideal çözüm ortağınızdır… İhtiyacınız ister tek odalı bir bahçe evi, ister sekiz yatak odalı bir malikane olsun… Yapı elemanı olarak çelik, küçük veya büyük, modern veya klasik tüm konut ihtiyaçlarına uygun tasarım imkanı veren bir yapı sistemidir. Çeliğe ilaveten gazbeton ile donatılan %100 Türk patentli bu yapı sistemi; betonarme veya diğer çelik evlere kıyasla sağlamlığı, yüksek yalıtım değeri, daha kolay ve hızlı üretilmesi ve daha uzun ömürlü olması gibi pek çok avantajı beraberinde sunuyor. Mesken Çelik Yapı, yüksek standartlara sahip, kaliteli, katma değerli konut projeleri üretmeye odaklanmıştır.

Hizmetler Müstakil konut projeleri

çelik konstrüksiyon

çelik ev

çelik villa

modüler çelik yapı

pasif ev

passive house

tek katlı ev

bungalow

dubleks ev

Hepsini göster: 10 hizme Hizmet alanları İZMİR Adres Beyazevler Mah. 544 Sok. No:77/B

35410 İzmir

Türkiye

+90-5324104666 www.meskencelik.com