Terra Garage

Ne Yapıyoruz?

Ahşap plakalar, metal ve epoksi reçine ile çalışmaktan keyif alıyoruz. Akdeniz cevizini, özel ladin, meşe türlerini ve diğer yerel egzotik ağaç türlerini içeren yerel ahşap plakaları seçiyoruz. Her ahşap levha doğal olarak oluşan benzersiz özelliklere sahiptir ve bu güzelliğin sadece dikkatle gösterilmesi gerekir. Sadelik karmaşık dikkat ve özen gerektirir. Artisan ağaç işçiliğini ileri teknolojilerle harmanlamak, bu basitliği elde etmemiz için temel yaklaşımımızdır. Ahşap, metal ve epoksi üzerine, ahşap tanelerin ve diğer malzemelerin doğal görünümünü korumak için özel olarak geliştirilmiş bir armoniye sahip bulunmaktadır. Tüm bitmiş yüzeyler çizilmeye ve aşınmaya karşı geliştirilmiş bir dirence sahiptir.