현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Terra Garage
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bank ve Bar tabureleri, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    Bank ve Bar tabureleri, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    Bank ve Bar tabureleri, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    +20
    Bank ve Bar tabureleri
    Masa Lambaları, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    Masa Lambaları, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    Masa Lambaları, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    +9
    Masa Lambaları
    Ceviz Epoksi Masalar, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    Ceviz Epoksi Masalar, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    Ceviz Epoksi Masalar, Terra Garage Terra Garage İç Dekorasyon
    +32
    Ceviz Epoksi Masalar

    Ne Yapıyoruz?

     Ahşap plakalar, metal ve epoksi reçine ile çalışmaktan keyif alıyoruz. Akdeniz cevizini, özel ladin, meşe türlerini ve diğer yerel egzotik ağaç türlerini içeren yerel ahşap plakaları seçiyoruz. Her ahşap levha doğal olarak oluşan benzersiz özelliklere sahiptir ve bu güzelliğin sadece dikkatle gösterilmesi gerekir. Sadelik karmaşık dikkat ve özen gerektirir. Artisan ağaç işçiliğini ileri teknolojilerle harmanlamak, bu basitliği elde etmemiz için temel yaklaşımımızdır. Ahşap, metal ve epoksi üzerine, ahşap tanelerin ve diğer malzemelerin doğal görünümünü korumak için özel olarak geliştirilmiş bir armoniye sahip bulunmaktadır. Tüm bitmiş yüzeyler çizilmeye ve aşınmaya karşı geliştirilmiş bir dirence sahiptir.

    Hizmetler
    • Epoksi mobilya
    • Ahşap ve metal mobilya
    • Epoksi ahşap dekoratif ürünler.
    • Kişiye Ozel Tasarlanmış Mobilya
    Hizmet alanları
    Istanbul ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    34896 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5341111111
      Add SEO element