MERDİA AHŞAP BASAMAK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

Ciddi bir ihtiyaç olduğu için, geliştirdiğimiz özel bir yöntemle tamamı (ön burun profili dahil olmak üzere)Ahşap lamine parkeden basamak üreten ilk iki firmadan biriyiz. Dahası, hangi renk olursa olsun, metal profil vs. gibi güzelliği ve ahşabın bütünlüğünü bozan malzemeler kullanmadan, laminat parke ile basamak imal edilebileceğini ortaya koyduk.

Desenli ya da geometrik dekoratif Ahşap bordür ve marküterinin dışarıdan ithal edilmek yerine, ülkemizde de hatasız ve daha da düşük bedellerle kaliteden asla ödün vermeden üretilebileceğini gösterdik.