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MERDİA AHŞAP BASAMAK İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
İç Mimarlar Istanbul
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Değerlendirmeler (4)
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    • Ciddi bir ihtiyaç olduğu için, geliştirdiğimiz özel bir yöntemle tamamı (ön burun profili dahil olmak üzere)Ahşap lamine parkeden basamak üreten ilk iki firmadan biriyiz. Dahası, hangi renk olursa olsun, metal profil vs. gibi güzelliği ve ahşabın bütünlüğünü bozan malzemeler kullanmadan, laminat parke ile basamak imal edilebileceğini ortaya koyduk.

    Desenli ya da geometrik dekoratif Ahşap  bordür ve marküterinin dışarıdan ithal edilmek yerine, ülkemizde  de hatasız ve daha da düşük bedellerle kaliteden asla ödün vermeden üretilebileceğini gösterdik.

    Hizmetler
    • ahşap karo
    • marküteri
    • parke
    • ahşap merdiven ve küpeşte
    Hizmet alanları
    • İnşaat
    • iç mimari
    • dekorasyon
    • zemin kaplamaları
    • istanbul
    Adres
    Valide Sultan Caddesi Medet Sokak No :1
    34766 Istanbul
    Türkiye
    +90-5335434111 www.merdiaahsap.com.tr

    Değerlendirmeler

    Adem Yılmaz
    Çok kaliteli ve güzel işçilikleri var
    7 ay önce
    kaan saygi
    9 ay önce
    Adem Yılmaz
    10 ay önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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