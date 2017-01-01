Furkan Başot Mimarlık; mimari, iç mimari projenin her aşamasında müşterilerinin taleplerine cevap verecek bilgi birikimine ve deneyime sahiptir. Amacımız kağıt üzerinde müşterilerimize sunduğumuz tasarımların, farklı beklentileri karşılayacak kalitede, uygulama aşamasında ise hayallerin gerçeğe dönüşebildiğini gösterecek nitelikte olmasıdır. Son yıllarda artan talep doğrultusunda iç mimari alanında mağaza, restoran, konut, ofis ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdik.

Verdiğimiz hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz.

Mimari Tasarım, Proje ve Uygulama Hizmetleri

İç Mimari Tasarım, Proje ve Uygulama Hizmetleri

Mimari ve İç Mimari Danışmanlık Hizmetleri

Anahtar Teslim Projeler

Proje Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı

Uygulama Kontrolörlüğü ve Uygulama Yönetimi

Mekanik, Elektrik, İnşaat Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası proje-uygulama koordinasyonunun sağlanması

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Furkan Başot Mimarlık, marka kavramını ve bunu tasarımlarına yansıtmasını iyi bilen, yaratıcı bireylerden oluşan bir ekiptir. Amacımız İstanbul’un merkezindeki ofisimizden dünyanın her noktasındaki müşterilerimiz ve projeler için beklentilerine uygun çözümler getirmektir. Kuruluş tarihimiz 2017 yılından bu yana, uygulanmış 20’ye yakın proje bunda ne kadar başarılı olduğumuzu göstermektedir. Çalışma şeklimiz son derece yalın ve etkilidir. Sizi dinliyoruz, vizyonunuzu öğrendikten sonra isteklerinize ve hedef kitlenizde en uygun yaratıcı çözümlerle size geri dönüyoruz.

İç Mimari Projelendirme Hizmetleri

İç mimari projelerin tümünü bir “yaşam alanı” olarak tasarlar, her mekâna bu anlayışla yaklaşırız. Bu ister bir ofis isterse bir otel odası olsun kullanıcıların mekânı nasıl tecrübe edeceğinden ihtiyaçlarına kadar tüm verilerin değerlendirmelerini yaparak bütün bu bilgiyi projemize yansıtırız. Tasarımın en başından en sonuna kadar müşterinin memnuniyetini sağlamanın ve bir bütün olarak hizmet vermenin yaratılan mekânın doğru tasarlanmasındaki en önemli kilit nokta olduğunu biliriz. Mekânların ve kullanıcıların birbirleri ile olan ilişkisini, ihtiyaç programını, yaratmak istediğiniz algı ve en önemlisi sizin kimliğinize birebir örtüşen bir tasarımı ortaya koyarak yeni yaşam alanınızı tasarlarız.

Şantiye Uygulama

Projelerin hayata geçirilmesinde, şantiye yönetiminden yasal sürecin takibine farklı bölümler ve süreçler arasında koordinasyonu sağlanır. Tasarım, satın alma, temin etme, yerleştirme ve kalan tüm süreç tecrübemiz ve öngörülerimiz sayesinde, işverenin de takip edebileceği gerçekçi bir iş programına göre ilerler. Birlikte tasarladığımız şeyleri hayata geçirirken, her şeyin planlandığı gibi gitmesi ve sürprizlerle karşılaşmamak için malzeme kararlarını, kaliteli işçiliği, ileri detay çözümlerini gözetir; uzman ekiplerimiz ve işverenlerimiz ile kesintisiz bir iletişim ile tüm süreç yönetilir ve “rüya ofis “iniz, sizin için gerçeğe dönüştürülür.

Mimari Projelendirme Hizmetleri

Hızla gelişen dünyada programınıza en çok örtüşen ve kimliğinize en uygun yapıyı tasarlayabilmek adına talep ve gerekliliklerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Projenin gerçekleştirileceği arazinin incelenmesi, vaziyet planı ve topoğrafinin çıkarılması ile birlikte projenin ilk adımlarını atarız. Rüzgârın esiş yönünden kanuni kısıtlamaların incelenmesine kadar uzanan süreçte yarattığımız tasarımın kapsamlı bir analizini sağlarız. Kütlesel ilişkiler yaratır, strüktür, fonksiyon ve estetik bileşenleri projeye işleriz. Alanlarında uzman iş ortaklarımızdan destek aldığımız tüm danışmanlıkları bir uyum ve denge içinde bir araya getirilerek projeye yansıtırız.

3D Görselleştirme

Projelerin hayata geçirilmesinde, şantiye yönetiminden yasal sürecin takibine farklı bölümler ve süreçler arasında koordinasyonu sağlanır. Tasarım, satın alma, temin etme, yerleştirme ve kalan tüm süreç tecrübemiz ve öngörülerimiz sayesinde, işverenin de takip edebileceği gerçekçi bir iş programına göre ilerler. Birlikte tasarladığımız şeyleri hayata geçirirken, her şeyin planlandığı gibi gitmesi ve sürprizlerle karşılaşmamak için malzeme kararlarını, kaliteli işçiliği, ileri detay çözümlerini gözetir; uzman ekiplerimiz ve işverenlerimiz ile kesintisiz bir iletişim ile tüm süreç yönetilir ve “rüya ofis “iniz, sizin için gerçeğe dönüştürülür.