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Nav Decor
Dekoratörler Istanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    1995 yılından bu güne doğrudan ve ortaklaşa katma değeri yüksek birçok prestijli projeye imza atan NAV Grub’un bir kuruluşu olan NAV Decor, iç ve dış mekânları kişiye özgü dekorasyonlarla daha estetik hale getirmektedir.

    Geniş stok ağı sayesinde gerek doğrudan malzeme satışı gerekse uygulamalı olarak her türlü dekorasyonlar için özel bitişler oluşturan NAV Decor, kaliteden ödün vermeden alanında tecrübeli, eğitimli ve güçlü kadrosuyla distribütörlüğünü yaptığı italyan dekoratif boyaları kurumsal bir hassasiyetle uygun fiyata sizlere sunmaktadır. 

    Yurtiçi ve yurtdışı birçok projeye imza atan NAV Decor, yaşamınız için özgün tasarımları sınırsız ayrıcalıklarla yaratmaya devam etmektedir.

    Hizmetler
    • İtalyan Dekoratif Boyalar ve Uygulamaları
    • İç ve Dış Dekorasyon
    • Alçı Alçıpan ve Plastik Boya Uygulamaları
    Hizmet alanları
    • İç Mimarlık
    • Dekorasyon
    • İtalyan Boya
    • istanbul
    Adres
    Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 4-5 No: 243
    34384 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122202041 navdecor.com

    Değerlendirmeler

    yavuz selim kılıç
    Birçok seçeneğimiz var, İşçiliği ve malzeme kalitesi çok iyi bir firmadır. ✌️👍
    5 ay önce
    oğuzhan yüksel
    10 ay önce
    Dursun Kaya
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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