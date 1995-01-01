1995 yılından bu güne doğrudan ve ortaklaşa katma değeri yüksek birçok prestijli projeye imza atan NAV Grub’un bir kuruluşu olan NAV Decor, iç ve dış mekânları kişiye özgü dekorasyonlarla daha estetik hale getirmektedir.

Geniş stok ağı sayesinde gerek doğrudan malzeme satışı gerekse uygulamalı olarak her türlü dekorasyonlar için özel bitişler oluşturan NAV Decor, kaliteden ödün vermeden alanında tecrübeli, eğitimli ve güçlü kadrosuyla distribütörlüğünü yaptığı italyan dekoratif boyaları kurumsal bir hassasiyetle uygun fiyata sizlere sunmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok projeye imza atan NAV Decor, yaşamınız için özgün tasarımları sınırsız ayrıcalıklarla yaratmaya devam etmektedir.