HAN DİZAYN

Annie Sloan Chalk Paint stockist in İstanbul Mobilya ve ev aksesuarları boyama, yenileme, tasarım ürünler.
- Hizmetler
- Mevcut veya zel retim mobilya ve aksesuarda dekoratif el boyama ile
- Mevcut veya zel retilmi mobilya ve aksesuarda tasarm dekoratif el boyama yaplr.
- Tasarm duvar almalar
- Dekoratif duvar almalar yaplr.
- Dekoratif boyama teknikleri ile mobilya ve aksesuar tasarmlar
- Mobilya yenileme
- Dekoratif duvar tasarmlar
- Hizmet alanları
- İstanbul
- Adres
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Şerifali Mah.Hendem Cad.Sarıgelin Sok.No:35/A Ümraniye
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5316625483