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İçmimar Ümit Akyıldız
3D Görselleştirme Antalya
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Projeler

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    • Otel Tasarımları, İçmimar Ümit Akyıldız İçmimar Ümit Akyıldız Modern Yatak Odası
    Otel Tasarımları, İçmimar Ümit Akyıldız İçmimar Ümit Akyıldız Modern Yatak Odası
    Otel Tasarımları, İçmimar Ümit Akyıldız İçmimar Ümit Akyıldız Modern Yatak Odası
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    Otel Tasarımları

    Merhaba ben Ümit. İçmimarım. Rölöveden tasarıma, tasarımdan 3D sunum, uygulama projesine ve takibine kadar tüm mimari süreçte freelance (serbest) destekçinizim.

    Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünü ve ardından Sanat ve Tasarım yüksek lisans programını bitirdim. Antalya'da bulunan farklı firmalar için; otel, lüks konut, ofis, hastane gibi yapıların iç mekan tasarımları ve montajı, fuar standı tasarımı ve kurulumu, 3D mimari sunum eğitimi ve farklı şehirlerde sayısız 3D mimari sunum projesinde görev aldım. Halen Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mekan ve malzeme, bilgisayar destekli tasarım derslerini vermekteyim. 

    Ayrıca özel olarak 3Ds Max, AutoCAD ve Photoshop dersleri vermeye devam ediyorum. 

    Daha iyi bir dünya arayışında araç olarak kullandığımız hayal gücünü fırsata çeviren "mimarlık" denizinde küçük bir çakıl taşı olmaktan gurur duyuyorum.

    Hizmetler
    • 3D Mimari Görselleştirme
    • İç Mimari Uygulama Projesi
    • Mobilya Tasarımı
    Hizmet alanları
    Mimarlık
    Adres
    07070 Antalya
    Türkiye
    +90-5340601515 www.umitakyildiz.com
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