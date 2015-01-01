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ALIA DECOR
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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    2015 YILINDAN İTİBAREN ISTANBUL FLORYA BÖLGESİNDE YER ALAN MAĞAZASI İLE DEKORASYON VE EV AKSESUARLARI ALANINDA HİZMET SUNAN ALIA DECOR , AĞIRLIKLI OLARAK AVRUPA'DAN ÖZEL İTHALAT AKSESUAR VE ÖZEL ÜRETİM KOLEKSİYONLARINI DEĞERLİ MÜŞTERİLERİYLE BULUŞTURMAKTADIR.

    EVE SERVİS DEKORASYON HİZMETİMİZLE MEKANLARINIZIN ŞIKLIĞINI TASARLAMAKTA VE YERİNDE HIZLI VE PLANLI BİR ŞEKİLDE DEKORE ETMEKTEYİZ. AKSESUAR DIŞINDA AYDINLATMA, PERDE VE HAREKETLİ MOBİLYA GRUBUNDA DA PROJELENDİRME VE ÜRETİM HİZMETİMİZ MEVCUTTUR.

    Hizmetler
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    Şenlikköy Mh. Florya Cd. No:8/2 Seren Apt. Florya- Bakırköy/ İstanbul
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    Türkiye
    +90-2124666601 www.aliadecor.com

    Değerlendirmeler

    Cengiz Dereli
    3 yıldan fazla önce
    muhenet tarik
    3 yıldan fazla önce
    Birol Meric
    Kurulduğu günden beri trend olan ve yenilikçi anlayışı ile home designe konusunda adından epeyce söz ettirecek bir kuruluş
    2 yıldan fazla önce
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