adt proje mimarlık dan. ltd. şti

ADT Mimarlık, mimarlık ve iç mimarlık alanlarında araştırma, geliştirme, proje ve uygulama faaliyetleri yürüten, kuruluşundan bu yana özel konut ve ofis projeleri ile iç mimari projeler üzerine yoğunlaşmış bir mimarlık ofisidir. Geçmiş tecrübeleri arasında kurumsal firmaların şantiye ve ofislerinde alışveriş merkezi, residence, ofis gibi ulusal ve uluslararası projeler ve uygulamaları bulunmaktadır.
- Hizmetler
- mimari proje i mimari proje i mimari uygulama
- Hizmet alanları
- mimarlık ve istanbul
- Adres
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Koza Mh. 1655. Sk. No:6C Akbatı Residence Yeşil Kule kat:2 D:208 Esenyurt-İSTANBUL
34538 Istanbul
Türkiye
+90-5057780380 adtmimarlik.com.tr
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Koza Mh. 1655. Sk. No:6C Akbatı Residence
Yeşil Kule kat:2 D:208 Esenyurt-İSTANBUL