adt proje mimarlık dan. ltd. şti

ADT Mimarlık, mimarlık ve iç mimarlık alanlarında araştırma, geliştirme, proje ve uygulama faaliyetleri yürüten, kuruluşundan bu yana özel konut ve ofis projeleri ile iç mimari projeler üzerine yoğunlaşmış bir mimarlık ofisidir. Geçmiş tecrübeleri arasında kurumsal firmaların şantiye ve ofislerinde alışveriş merkezi, residence, ofis gibi ulusal ve uluslararası projeler ve uygulamaları bulunmaktadır.