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adt proje mimarlık dan. ltd. şti
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • marteks a.ş. ofis, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Ticari alanlar
    marteks a.ş. ofis, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Ticari alanlar
    marteks a.ş. ofis, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Ticari alanlar
    +3
    marteks a.ş. ofis
    E.S. EVİ, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Kırsal Oturma Odası
    E.S. EVİ, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Kırsal Oturma Odası
    E.S. EVİ, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Kırsal Oturma Odası
    +7
    E.S. EVİ
    beyzade konağı, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Kırsal Yatak Odası
    beyzade konağı, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
    beyzade konağı, adt proje mimarlık dan. ltd. şti adt proje mimarlık dan. ltd. şti Kırsal Kış Bahçesi
    +6
    beyzade konağı

    ADT Mimarlık, mimarlık ve iç mimarlık alanlarında araştırma, geliştirme, proje ve uygulama faaliyetleri yürüten, kuruluşundan bu yana özel konut ve ofis projeleri ile iç mimari projeler üzerine yoğunlaşmış bir mimarlık ofisidir. Geçmiş tecrübeleri arasında kurumsal firmaların şantiye ve ofislerinde alışveriş merkezi, residence, ofis gibi ulusal ve uluslararası projeler ve uygulamaları bulunmaktadır.

    Hizmetler
    mimari proje i mimari proje i mimari uygulama
    Hizmet alanları
    mimarlık ve istanbul
    Adres
    Koza Mh. 1655. Sk. No:6C Akbatı Residence Yeşil Kule kat:2 D:208 Esenyurt-İSTANBUL
    34538 Istanbul
    Türkiye
    +90-5057780380 adtmimarlik.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Koza Mh. 1655. Sk. No:6C Akbatı Residence
    Yeşil Kule kat:2 D:208 Esenyurt-İSTANBUL

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