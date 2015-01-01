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Hilal Üstün Caner Mimarlık &amp; Peyzaj
Mimarlar Antalya, Türkiye
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    • Hilal Üstün Caner Mimarlık ailesi olarak amacımız, hedeflenen zamanda ve bütçede, kullanıcı vizyonuna en uygun yaratıcı ve yenilikçi mekanları tasarlayıp hayata geçirmektir.

    Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda, fonksiyonel ve beklentilerini üst seviyeye taşıyan, bütünsel çözümler sunarız.

    Yurtiçi ve yurtdışındaki yenilikçi tasarım ve proje yönetimine inanan ekibiyle, mimari, iç mimari ve peyzaj alanlarında hizmet vermektedir.   

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Peyzaj Mimarlığı
    • İç Mimari
    • Tasarım
    • Uygulama
    • Anahtar Teslim
    • Danışmanlık
    • Ürün Tasarımı
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı
    • Antalya, Türkiye
    Şirket ödülleri
    Tasarımcılığını ve İşletme Müdürlüğünü üstlendiğim Viasea Tema Park, 2015 yılında Shining Star Awards ödülleri kapsamında Eğlence Sektöründe Yılın Girişimi #ViaSea seçildi
    Adres
    Altınkum Mah. 426 Sk. Soner Plaza No:13/2, Konyaaltı
    07070 Antalya, Türkiye
    Türkiye
    +90-5068560992 www.hilalustuncaner.com
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