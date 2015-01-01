Hilal Üstün Caner Mimarlık ailesi olarak amacımız, hedeflenen zamanda ve bütçede, kullanıcı vizyonuna en uygun yaratıcı ve yenilikçi mekanları tasarlayıp hayata geçirmektir.
Müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda, fonksiyonel ve beklentilerini üst seviyeye taşıyan, bütünsel çözümler sunarız.
Yurtiçi ve yurtdışındaki yenilikçi tasarım ve proje yönetimine inanan ekibiyle, mimari, iç mimari ve peyzaj alanlarında hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- Mimarlık
- Peyzaj Mimarlığı
- İç Mimari
- Tasarım
- Uygulama
- Anahtar Teslim
- Danışmanlık
- Ürün Tasarımı
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı
- Antalya, Türkiye
- Şirket ödülleri
- Tasarımcılığını ve İşletme Müdürlüğünü üstlendiğim Viasea Tema Park, 2015 yılında Shining Star Awards ödülleri kapsamında Eğlence Sektöründe Yılın Girişimi #ViaSea seçildi
- Adres
-
Altınkum Mah. 426 Sk. Soner Plaza No:13/2, Konyaaltı
07070 Antalya, Türkiye
Türkiye
+90-5068560992 www.hilalustuncaner.com