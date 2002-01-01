Tan-Şen Yapı Market

Biz evinizin dekorasyonunu yapacak olan, konusunda uzun yıllara dayanan deneyimi bulunan ve sizi aldatmadan, tamamen karşılıklı güvene dayalı olarak işini severek yapan bir işletmeyiz. Biz sizin için evinizi onarırız, bakımını yaparız, tadilat yaparız, isterseniz evinize güneş enerjisi takarız ya da balkonunuzu cam balkon yapar evinizin görüntüsünü daha estetik hale getiririz. Ya da evinizin duvar kağıtlarını yeniler veya sıfırdan duvar kağıdı yaparız. Ya da patlayan su borusunu tamir ederiz. Bozulan, arızalanan elektrik tesisatınızı tamir ederiz. Hem de bunu severek yaparız.

Biz kimiz? 2002 yılından bu yana sizlere hizmet etmek için tüm gücüyle çalışan ve bundan mutluluk duyan insanlarız. Tecrübemizle, insan sevgimizi birleştirdik. Konusunda en deneyimli kişileri bir araya getirdik. Bizlere hep sorulan “Siz Kimsiniz” sorusuna cevap verebilmek için yıllarca çalışıp “BİZ İŞİNİ EN İYİ YAPAN EKİBİZ” cevabını verebilmek için çalışan insanlarız. Ne istiyorsunuz. Evinizi hayallerinizdeki evlere mi benzetmek istiyorsunuz. Evinizin balkonları camdan mı olsun, yoksa merdiven tırabzanları ince ince işlenmiş demirlerden mi yapılsın. Ya da duvarlarınıza yeni bir şey yaptırmak, kağıt kaplatmak mı istiyorsunuz. Ya da evinizin su tesisatı eskidi yenilemek mi istiyorsunuz. Ya elektrik tesisatı ne olacak. Onlar da yenilenecek. Kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan rahatsız oluyorsunuz da çatınıza ne yapılması gerektiğini mi merak ediyorsunuz. Balkonunuza, bahçenize ya da salonunuza kimsede olmayan farklı tasarımı ile göz alıcı ve çarpıcı mobilyalar mı istiyorsunuz. Yoksa mutfağınızı beğenmiyorsunuz da yenilemek mi istiyorsunuz. Söyleyin“Ne İstiyorsunuz”. Ne bileyim belki de yaz kış, bir kere harcayayım bir daha para harcamadan sıcak suya kavuşayım istiyorsunuz. Evinizin içinde çıplak ayakla dolaşmayı seviyorsunuz ama betonun hasta edici etkilerini yaşamak istemiyorsunuz. Ya da tavanınıza farklı bir şeyler mi yaptırmak istiyorsunuz. Evinizde yaz kış oturacaksınız da kendinizi hem daha güvende hissetmek istiyorsunuz, hem de yazın güneşin sıcağından, kışın insanın içini üşüten kuru ayazından mı korunmak istiyorsunuz. Söyleyin “Ne İstiyorsunuz?” Kapı ve pencerelerinizi kırabilir, duvarlarınızı kazmalarla delik deşik edebiliriz. Ya da evinizin tüm elektrik tesisatını sökebilir, kablolarını koparıp atabiliriz. Ya da su borularının canına okuyabiliriz. Balkonunuzun demirlerini söküp, tuğlalarını yerle bir eder ortalığı toza dumana boğabiliriz. Merdivenlerinizi, verandanızın korkuluklarını söküp atabiliriz de. Ya da olduğu gibi kaldırıp çöpe de atabiliriz. Haa unutmadan mutfağınızdaki fayansları da kırabiliriz. Onları unuttuk mu sandınız. ASLA. Biz unutmayız. Kırmamız gereken ne varsa kırarız. Ya da sökmemiz gerekenleri arkamızda bırakmayız. Evinizin çatısına, tavan arasına da çıkarız ve hiç tahmin edemeyeceğiniz işleri yaparız. Evinizin duvarlarına tutkallar sürer, duvarlarınıza kağıtlar yapıştırabiliriz ve bunu yaparken de kimseden korkmayız. Pencerelerinizin ve kapılarınızın tüm ahşaplarını sökeriz, hatta çıkan ahşap parçalarını da acımadan yakarız. Evinize demir çubuklarla, borularla geliriz. Bahçe duvarınızın üzerini, evinizin içindeki merdivenleri demirlerle hallederiz. Gerekirse çizeriz de.