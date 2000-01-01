STÜDYO YEKA Mimarlık ve İç Mimarlık

STUDYO YEKA Mimarlık & İç Mimarlık

Stüdyo YEKA, Bandırma merkezli mimarlık, iç mimarlık, planlama, danışmanlık, müşavirlik, tasarım ve uygulama stüdyosudur.

Ayrıcalıklı ve yenilikçi tasarıma inanan mimarlar olarak herkes için iyi hazırlanmış tasarımların insan hayatına bireysel ve toplumsal farklar katacağına inanıyoruz. Çalışmalarımızda, tasarımlarımızın anlaşılır olmasına ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasına dikkat ederek ele alıyor ve değerlendiriyoruz. Yapılı çevreden de ilham alarak her projenin zorluklarını fırsata çevirmeye ve artı değer yaratmaya çalışıyoruz.

NE YAPIYORUZ?

Mimarlık

Her büyüklükte projede çalışıyoruz ve her projeyi kendi ölçeğine, bulunduğu lokasyona ve sahip olduğu işleve göre değerlendirerek çözümler üretiyoruz.

Faaliyet ve hizmetlerimiz; fizibilite çalışmalarını, konsept tasarımlarını, projelendirme, uygulama detay çalışmalarını ve yapım ve devretmeye kadar tüm mimari hizmetleri kapsar.

Deneyimlerimiz arasında geniş bir proje yelpazesinde farklı ölçek ve kullanımda projeler bulunuyor.

2017 yılında kurulmuş olan tasarım stüdyomuzun genişleyen tecrübeleri arasında

· Özel Evler ve Konut Yenilemeleri

· Konut ve Toplu Konutlar

· Ofis Binaları ve Mekanları

· Galeriler, Kültürel Binalar ve Mekanlar

· Karma Kullanımlı Alışveriş Merkezi, Konut ve Ofisler

· Turizm Merkezleri ve Hoteller

· Spor Kompleksleri

· Okullar ve Öğrenim Merkezleri

· Ticari Mağaza ve Sergileme Alanları

· Değişik Ölçekli Master Plan Çalışmaları

İç Mimarlık

Mimarlık ve iç mekan bir bütün olarak tutarlı ve keyifli bir deneyim sağlamalıdır. Müşterilerimizin ve kullanıcıların özlemlerini ve alanları nasıl kullanılacaklarını derinlemesine anlayarak başlıyoruz. Kullanıcı konforunu en üst seviyede sağlayacak malzeme seçimlerinden, aydınlatma ve ışık kalitesinden, sabit mobilya tasarımından, hareketli mobilya ve sanatsal objelerin seçimine kadar iyi hazırlanmış ve zarif iç mekanlar yaratıyoruz.

Yener Kahya | Yüksek Mimar | Kurucu

1975 yılında Bandırma’da doğdu. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında “Acil Tıp Merkezlerinin Mekansal İlişkiler Açısından İstanbul İli Örneğinde İncelenmesi” konulu hastane alanındaki tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. Meslek hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmasına katıldı.

Türkiye, Mısır, Lübnan, Almanya, Azerbaycan gibi farklı ülkelerde; Tabanlıoglu Mimarlık (İstanbul), Dar Al Handasah (Kahire ve Beyrut), HWP Plannung (Stuttgart), DIA Holding (Bakü), North West Construction (Bakü) gibi uluslararası mimarlık ve inşaat şirketlerinde, konsept tasarım, projelendirme ve inşaat işleri yönetimi alanlarında profesyonel çalışma hayatına devam etti. İngilizce yabancı dil bilgisine sahip. Meslek hayatına Stüdyo YEKA kurucusu olarak devam ediyor.