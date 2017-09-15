Mete Sözen İç Mimarlık

KELEBEK MUTFAK BAYİ,BUTİK AHŞAP UYGULAMALAR ( RAY DOLAP , VESTİYER , BANYO DOLAPLARI,İÇ KAPI VS.),PROJE DANIŞMANLIĞI,3D GÖRSELLEME,FRANKE , FABER, DOMİNOX,TEKA ANKASTRE,QUARTZ, AKRİLİK, SERAMİK, MASİF AHŞAP TEZGAH VE PANELLER
- Hizmetler
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- Hizmet alanları
- İÇ MİMARLIK
- MOBİLYA
- TASARIM
- ANKARA
- Adres
-
TURAN GÜNEŞ BULVARI 92/B
06650 Ankara
Türkiye
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