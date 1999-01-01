Yeşilkaya Mimarlık

1999 yılında kurulmuştur. Konut ve Ofis ve Mağaza dekorasyonlarında 500 e yakın uygulama ve projeleri vardır. Yıllar içerisinde Kuyumcu Dekorasyonu alanında uzmanlaşmış ve aranılan bir firma olmuştur.
- Hizmetler
- Kuyumcu dekorasyonui
- kuyumcu dekorasyonu
- maaza dekorasyonu
- magaza dekorasyonu
- ofis dekorasyonu
- konut projeleri
- ofis projeleri
- Hizmet alanları
- Ankara
- Şirket ödülleri
- Antares AVM yılın en iyi mağazası ödülü, Turkcell yılın en iyi mağazası ödülü
- Adres
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Eskişehir yolu – Dumlupınar bulvarı no 274 Mustafa Kemal Mahallesi Mahall Ofis C2 Blok Kat 14 No:106 Çankaya
06510 Ankara
Türkiye
+90-5324358620 www.yesilkayamimarlik.com