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Yeşilkaya Mimarlık
Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (2)
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    • Yeşilkaya Mimarlık
    Yeşilkaya Mimarlık
    Yeşilkaya Mimarlık
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    1999 yılında kurulmuştur. Konut ve Ofis ve Mağaza dekorasyonlarında 500 e yakın uygulama ve projeleri vardır. Yıllar içerisinde Kuyumcu Dekorasyonu alanında uzmanlaşmış ve aranılan bir firma olmuştur. 

    Hizmetler
    • Kuyumcu dekorasyonui
    • kuyumcu dekorasyonu
    • maaza dekorasyonu
    • magaza dekorasyonu
    • ofis dekorasyonu
    • konut projeleri
    • ofis projeleri
    Hizmet alanları
    Ankara
    Şirket ödülleri
    Antares AVM yılın en iyi mağazası ödülü, Turkcell yılın en iyi mağazası ödülü
    Adres
    Eskişehir yolu – Dumlupınar bulvarı no 274 Mustafa Kemal Mahallesi Mahall Ofis C2 Blok Kat 14 No:106 Çankaya
    06510 Ankara
    Türkiye
    +90-5324358620 www.yesilkayamimarlik.com

    Değerlendirmeler

    mert SIVRI
    yaklaşık 1 yıl önce
    Huseyin ertugrul
    Kesinlikle işinin uzmanı...Hayal gücünüzü zorlayan,estetik ve profesyonel çözümler sunar.
    yaklaşık 4 yıl önce
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