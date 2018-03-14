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Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu
İç Mimarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • COURT COFFEE COMPANY, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Endüstriyel Sergi Alanları
    COURT COFFEE COMPANY, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Endüstriyel Sergi Alanları
    COURT COFFEE COMPANY, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Endüstriyel Sergi Alanları
    +4
    COURT COFFEE COMPANY
    Özel Konut, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Özel Konut, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Özel Konut, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +5
    Özel Konut
    Kotanlar İnşaat Satış Ofisi, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Ticari alanlar
    Kotanlar İnşaat Satış Ofisi, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Ticari alanlar
    Kotanlar İnşaat Satış Ofisi, Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Olifant İçmimarlık ve Tasarım Stüdyosu Ticari alanlar
    +3
    Kotanlar İnşaat Satış Ofisi
    Hizmetler
    • Mekan Tasarm
    • 3d
    • 3d grselletirme
    • Anahtar Tesl
    • Anahtar Teslim
    • 3d Grselletirme
    • Danmanlk
    Hizmet alanları
    • Konut ve ya ticari işletmelerinizin iç mekan tasarımları
    • 3d görselleştirme
    • teknik çizimleri
    • şantiye kontrolü ve ya anahtar teslim projelerde alanında uzman ekibimizle sizler için estetik ve fonksiyonun birarada bulunduğu konforlu yaşam alanları sunuyoruz.
    • İZMİR
    Adres
    Çamtepe Mah. Mithatpaşa Cad. Uludağ Sok. No:2 D:4
    35000 İzmir
    Türkiye
    +90-5079983790 www.olifanticmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Furkan Boztepe
    10 ay önce
    Mehtap demir akgün
    11 ay önce
    Belgin Gode
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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