"Evinizde Akdeniz esintisi", Country Mobilya’nın Türkiye’de öncüsü olan Coastal Homes. Tamamen doğal malzemelerden üretilen mobilya modelleri. Pamuk ve ham keten gibi doğal tonlarda kumaşların kullanıldığı koltuklardan, Fransız meşesi, zeytin, ceviz gibi doğal malzemelerin kullanıldığı ahşap tasarımlarla fark yaratmaya devam ediyor.