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Coastal Homes
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    • Coastal Homes
    Coastal Homes
    Coastal Homes
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    "Evinizde Akdeniz esintisi", Country Mobilya’nın Türkiye’de öncüsü olan Coastal Homes. Tamamen doğal malzemelerden üretilen mobilya modelleri. Pamuk ve ham keten gibi doğal tonlarda kumaşların kullanıldığı koltuklardan, Fransız meşesi, zeytin, ceviz gibi doğal malzemelerin kullanıldığı ahşap tasarımlarla fark yaratmaya devam ediyor.

    Hizmetler
    • koltuk
    • kanepe
    • mimari dekorasyon
    • ahsap mobilya
    • ahşap
    • kılıflı koltuk
    • masif mobilya
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    34956 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122213008 www.coastalhomes.com.tr
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