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Artmahal Yapı A.Ş.
İnşaat Şirketleri İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Artmahal Urla, Artmahal Yapı A.Ş. Artmahal Yapı A.Ş. Villa
    Artmahal Urla, Artmahal Yapı A.Ş. Artmahal Yapı A.Ş. Yüzme göleti
    Artmahal Urla, Artmahal Yapı A.Ş. Artmahal Yapı A.Ş. Villa
    +7
    Artmahal Urla

    Yaratıcı, inanan ve sizler için daha iyisini yaratabilmek için çalışan bir ekibiz.

    Bizler 20 yılımızı daha iyiyi üretmek, daha iyisini başarmak için gece gündüz çalışarak geçirdik. Bundan sonra da daha da güzellerini yaratabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

    İnşaat sektöründe yaşam alanları uzmanlığı ile projelerimizi sürdürmekteyiz. Konut, villa, işyeri imalat ve dekorasyonu dallarında hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Konut
    • villa
    • Konut Villa malat
    • yeri Konut Dekorasyonu
    • Villa Konut imalat
    • Iyeri Konut Dekorasyonu
    • Isyeri Konut Dekorasyonu
    • Mteahhitlik
    • Muteahhitlik
    • Anahtar Teslim Proje Teslimi
    • Anahtar teslim proje imalat
    • Konut – Villa Tasarm ve imalat
    • Villa – Konut Tasarm ve imalat
    • Villa – Konut Tasarm ve imalati
    • Anahtar teslim proje imalati
    • Villa – Konut – isyeri tasarim ve imalati
    • Konut – iyeri villa dekorasyonu
    • Hepsini göster: 17 hizme
    Hizmet alanları
    • Villa – Konut – İşyeri İmalat ve Dekorasyonu
    • İzmir
    Adres
    Mansuroğlu Mh. 286/1 Sk. No:1 Ontan Bayraklı K:1/113 Bayraklı
    35535 İzmir
    Türkiye
    +90-2329998084 www.artmahalyapi.com

    Değerlendirmeler

    Necmi Yurtsever
    10 ay önce
    Dilek Yağan
    10 ay önce
    Barbaros Bozova
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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